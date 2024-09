Bienne décerne un Prix à Nemo

Les rentes AVS et AI vont augmenter (et ce n'est pas tout)

Pour les autorités, le vainqueur du concours de l'Eurovision 2024 qui s'affiche non binaire symbolise la diversité, la qualité et la modernité de la création culturelle biennoise.

Comment la Poste compte s'emparer de tous les bancomats de Suisse

La gestion des automates à billets soulève de nombreuses questions. Deux entreprises se jettent dans l'arène et proposent aux banques d'externaliser la question de l'argent liquide.

On pourrait penser que les banques et Six tirent à la même corde. Six est l'opérateur suisse de la bourse et de l'infrastructure financière. Elle appartient aux 120 banques du pays qui utilisent elles-mêmes la bourse. Depuis que le Credit Suisse a été repris par l'UBS, cette dernière possède à elle seule 34% de toutes les parts de Six.