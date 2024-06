Nemo acclamé par un millier de personnes à Bienne

Martullo-Blocher se fait remettre à l'ordre à cause d'une sale habitude

Au cours de cet été, Nemo se produira lors de festivals, en Suisse et à l'étranger. Autre événement, l'artiste s'associera une nouvelle fois avec l'Orchestre symphonique Bienne -Soleure (TOBS) pour proposer un concert exceptionnel le 11 août à Bienne. Il s'agit d'associer les mondes de la musique classique et de la pop. (jch/ats)

«J'aime Bienne», a lancé en français la star sous les acclamations. Cette célébration a été mise sur pied par la Ville de Bienne pour honorer le vainqueur du concours Eurovision. L'artiste non-binaire, a ensuite signé des autographes, a posé pour des selfies et a dialogué avec ses admirateurs.

La Ville de Bienne a honoré son héros lundi soir, en accueillant l'interprète de «The Code» sur scène. Plus d'un millier de personnes étaient présentes pour acclamer Nemo.

Six Suisses sur dix sont contre l'inscription d'un troisième sexe dans les documents officiels - une opinion qui n'a quasiment pas évolué en un an. Le rejet est plus marqué chez les hommes que chez les femmes.

Selon un sondage publié lundi, 43% des femmes pourraient s'accommoder d'une mention «divers» comme l'a déjà fait l'Allemagne. Chez les hommes, ce chiffre tombe à 35%, indique l'enquête réalisée par l'institut Leewas à la demande de 20 Minuten et de Tamedia. Dans l'ensemble de la population, le taux de rejet est de 57% contre 62%, il y a un an.