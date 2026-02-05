Danone rappelle des laits infantiles en Suisse

Les rappels de produits en raison de la présence possible de toxines dans les aliments pour bébés ne cessent de se multiplier. Danone, concurrent de Nestlé, doit également retirer des lots de la vente dans le pays.

Ces derniers jours, Danone a retiré du marché des produits laitiers pour bébés dans plusieurs pays, déclarant jusqu'ici que les produits vendus en Suisse n'étaient pas concernés. Mais le concurrent de Nestlé doit désormais retirer des lots de la vente dans le pays. Plusieurs produits Aptamil sont concernés, soupçonnés de contenir la toxine bactérienne céréulide, a annoncé jeudi le géant français dans un communiqué. La mesure actuelle, qui concerne aussi l'Allemagne et l'Autriche, est motivée par les nouvelles directives de l'Union européenne.

Lundi, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a proposé une valeur limite pour la céréulide et fixé une dose journalière tolérable pour les nourrissons. En France, la valeur limite était jusqu'à présent plus élevée. «La santé et la sécurité des nourrissons ainsi que le respect des réglementations locales sont toujours la priorité absolue de Danone», écrit l'entreprise, saluant la clarté apportée par les nouvelles directives.

Rappel dans plus de 60 pays

Plusieurs fabricants d'aliments pour nourrissons, outre Nestlé et Danone, notamment Lactalis et l'entreprise helvétique Hochdorf, ont procédé depuis fin 2025 à un rappel en raison d'un risque de contamination par la céréulide.

En Suisse, du lait Bimbosan, fabriqué par Hochdorf, et Babybio, du français Vitagermine, «sont actuellement contaminés par cette toxine et ne doivent pas être utilisés», précise l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sur son site. L'OSAV souligne qu'«il n'est pas complètement exclu que d'autres produits soient concernés». (ag/ats)

