en partie ensoleillé-3°
DE | FR
burger
Suisse
Nestlé

Nestlé rappelle des produits pour bébés Beba et Alfamino

Nestlé rappelle des produits de la marque Beba
Des produits de la marque Beba sont concernés (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Nestlé lance un rappel de grande ampleur dans plusieurs pays

En raison de la potentielle présence d'une toxine, le groupe agroalimentaire rappelle des préparations pour bébés des marques Beba et Alfamino.
05.01.2026, 13:3105.01.2026, 13:31

Le géant de l'alimentaire Nestlé a annoncé lundi le rappel préventif de certains lots de préparations pour nourrissons des marques Beba et Alfamino dans plusieurs pays européens. «A ce jour, aucun cas de maladie ou de symptôme lié à la consommation des produits concernés n'a été confirmé», précise le groupe veveysan.

Ce rappel est une mesure de précaution due à la présence possible de céréulide, produit par le micro-organisme Bacillus cereus, dans l'un des ingrédients d'un fournisseur utilisé dans les lots concernés, rapporte un communiqué. Les listes de lots concernés à rapporter en magasins ont été publiés sur le site du groupe.

«En interne, ce fut un choc»: le nouveau patron de Nestlé sur sa stratégie

Pour l'heure, ce rappel de grande ampleur a été confirmé par Nestlé en Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, Danemark, Suède et Finlande. Nestlé Hongrie et Nestlé République Tchèque avaient déjà communiqué sur le sujet mi-décembre dernier. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Leur bébé dans les bras, ils ont voulu faire le sommet
Video: facebook
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le calvaire des grands brûlés ne fait que commencer
Les brûlures représentent un défi considérable pour les médecins. Même si les patients gravement blessés survivent à la phase critique initiale, ils doivent ensuite faire face à un long et douloureux parcours de soins quotidiens.
Ce qui avait commencé comme une fête animée à Crans-Montana la nuit du Nouvel An s'est transformé en l'une des pires catastrophes de l'histoire récente de la Suisse. Plus de 40 personnes sont décédées et seulement quelques-unes ont été identifiées, environ 119 personnes ont survécu mais sont gravement blessées.
L’article