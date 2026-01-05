Des produits de la marque Beba sont concernés (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Nestlé lance un rappel de grande ampleur dans plusieurs pays

En raison de la potentielle présence d'une toxine, le groupe agroalimentaire rappelle des préparations pour bébés des marques Beba et Alfamino.

Le géant de l'alimentaire Nestlé a annoncé lundi le rappel préventif de certains lots de préparations pour nourrissons des marques Beba et Alfamino dans plusieurs pays européens. «A ce jour, aucun cas de maladie ou de symptôme lié à la consommation des produits concernés n'a été confirmé», précise le groupe veveysan.

Ce rappel est une mesure de précaution due à la présence possible de céréulide, produit par le micro-organisme Bacillus cereus, dans l'un des ingrédients d'un fournisseur utilisé dans les lots concernés, rapporte un communiqué. Les listes de lots concernés à rapporter en magasins ont été publiés sur le site du groupe.

Pour l'heure, ce rappel de grande ampleur a été confirmé par Nestlé en Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, Danemark, Suède et Finlande. Nestlé Hongrie et Nestlé République Tchèque avaient déjà communiqué sur le sujet mi-décembre dernier. (jzs/ats)