faible pluie
DE | FR
burger
Suisse
Neige

Ces cartes montrent la hauteur de neige en Suisse et en Europe

Schneeraeumungsarbeiten im Dorf Andermatt sind im vollem gange und Strasse zwischen Hospental und Realp im Kanton Uri ist bis auf weiteres wegen Lawinengefahr gesperrt, dies nach den heftigen Schneefa ...
Ces derniers jours, la neige tombe massivement sur les massifs et ailleurs en Suisse. Ici, à Andermatt (UR) ce 17 février.Image: keystone

Voici l’épaisseur actuelle du manteau neigeux en Suisse et en Europe

Les montagnes suisses sont actuellement littéralement ensevelies sous la neige. La carte actualisée de l’épaisseur du manteau neigeux montre où et en quelles quantités la précieuse poudre blanche s’est accumulée.
19.02.2026, 15:2019.02.2026, 15:21
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Philipp Reich
Philipp Reich

Au cours de la troisième semaine de février, d’importantes chutes de neige ont été enregistrées dans les Alpes suisses. Les précipitations les plus intenses ont touché le Valais occidental et septentrional. En l’espace de trois jours, il est tombé jusqu’à 130 centimètres de neige, et jusqu’à 250 centimètres en sept jours. Le versant nord des Alpes a lui aussi connu de fortes chutes de neige, tandis que les Préalpes et les Alpes grisonnes ont été un peu moins concernées.

Selon Lukas Dürr, de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF), des épisodes neigeux d’une telle intensité ne se produisent que tous les cinq à dix ans. Ces abondantes précipitations s’expliquent par un puissant courant de nord-ouest, qui a transporté par vagues de l’air humide depuis la mer directement vers les Alpes, provoquant une situation de barrage sur le versant nord.

La neige en Suisse

Hauteur de neige actuelle en cm

20
50
80
120
200
300
400

Dernière mise à jour le 19/02/2026

Graphique: watson • Source: L’Institut WSL pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, OpenStreetMap

La carte actuelle de l’épaisseur du manteau neigeux montre la quantité de neige présente dans les Alpes suisses. Dans les hautes Alpes, l’enneigement dépasse par endroits trois mètres. Grâce aux importantes chutes récentes, la situation s’est nettement améliorée, en particulier dans les Alpes valaisannes ainsi que, localement, de l'Oberland bernois aux Alpes de Suisse centrale jusqu’à l’Alpstein. L’enneigement y correspond désormais à peu près à la moyenne pluriannuelle (1991 à 2020). Un déficit persiste toutefois dans les basses altitudes ainsi que dans les Alpes orientales et sur le versant sud des Alpes.

Ces derniers jours, les phénomènes météorologiques extrêmes n’ont pas concerné que les Alpes, mais aussi le sud-ouest de l’Europe. La dépression «Nils» a provoqué d’importantes inondations en France, en Espagne et au Portugal, causant de lourds dégâts. Dans ces pays, la neige n’est présente qu’en haute altitude. En revanche, de vastes régions d’Europe orientale et septentrionale ainsi que le sud des Balkans sont entièrement recouvertes d’un manteau blanc.

La neige en Europe

Hauteur de neige actuelle en cm

<1cm

>200cm

Dernière mise à jour le 19/02/2026

Graphique: watson • Source: Deutscher Wetterdienst, OpenStreetMap, OpenStreetMap

Les données
Les données de la carte de l’épaisseur du manteau neigeux en Suisse proviennent de WhiteRisk, le portail de prévention des avalanches de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF). Elles sont actualisées du 1er novembre au 30 juin, chaque jour vers 7 heures, et reposent sur la modélisation nivologique du service opérationnel d’hydrologie nivale du SLF (OSHD).

Les données relatives à l’épaisseur du manteau neigeux en Europe proviennent du géoportail du Service météorologique allemand (DWD). Le modèle ICON fournit des cartes à haute résolution fondées sur une grille de 13 kilomètres de maille. Ces données sont mises à jour quotidiennement à 6 et 18 heures.

(trad. hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Voici 18 idées de bonshommes de neige
1 / 19
Voici 18 idées de bonshommes de neige
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Ce chien a volé la vedette aux Jeux olympiques
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi le commentaire RTS sur le bob israélien est un problème
En s'autorisant un commentaire politique lors du passage du bob à deux israélien lundi, le journaliste de la RTS est sorti de son rôle, l'espace démocratique offrant par ailleurs toutes les possibilités de s'exprimer. Quant à la réaction de la direction de la RTS, elle est lunaire.
Sauf à considérer que le journaliste sportif de la RTS est un roi de l’improvisation, tout porte à croire que son commentaire, lundi, lors du passage des bobeurs israéliens, avait été préparé, sinon chronométré pour correspondre au temps de parcours de la piste de glace. Quoi qu'il en soit, ce à quoi les téléspectateurs ont assisté à cette occasion, c’est à une prise de parole en direct à l'antenne pour délivrer un message politique. Et c’est un problème.
L’article