Voici l’épaisseur actuelle du manteau neigeux en Suisse et en Europe

Les montagnes suisses sont actuellement littéralement ensevelies sous la neige. La carte actualisée de l’épaisseur du manteau neigeux montre où et en quelles quantités la précieuse poudre blanche s’est accumulée.

Au cours de la troisième semaine de février, d’importantes chutes de neige ont été enregistrées dans les Alpes suisses. Les précipitations les plus intenses ont touché le Valais occidental et septentrional. En l’espace de trois jours, il est tombé jusqu’à 130 centimètres de neige, et jusqu’à 250 centimètres en sept jours. Le versant nord des Alpes a lui aussi connu de fortes chutes de neige, tandis que les Préalpes et les Alpes grisonnes ont été un peu moins concernées.

Selon Lukas Dürr, de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF), des épisodes neigeux d’une telle intensité ne se produisent que tous les cinq à dix ans. Ces abondantes précipitations s’expliquent par un puissant courant de nord-ouest, qui a transporté par vagues de l’air humide depuis la mer directement vers les Alpes, provoquant une situation de barrage sur le versant nord.

La neige en Suisse Hauteur de neige actuelle en cm 20 50 80 120 200 300 400 Dernière mise à jour le 19/02/2026 Graphique: watson • Source: L’Institut WSL pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, OpenStreetMap

La carte actuelle de l’épaisseur du manteau neigeux montre la quantité de neige présente dans les Alpes suisses. Dans les hautes Alpes, l’enneigement dépasse par endroits trois mètres. Grâce aux importantes chutes récentes, la situation s’est nettement améliorée, en particulier dans les Alpes valaisannes ainsi que, localement, de l'Oberland bernois aux Alpes de Suisse centrale jusqu’à l’Alpstein. L’enneigement y correspond désormais à peu près à la moyenne pluriannuelle (1991 à 2020). Un déficit persiste toutefois dans les basses altitudes ainsi que dans les Alpes orientales et sur le versant sud des Alpes.

Ces derniers jours, les phénomènes météorologiques extrêmes n’ont pas concerné que les Alpes, mais aussi le sud-ouest de l’Europe. La dépression «Nils» a provoqué d’importantes inondations en France, en Espagne et au Portugal, causant de lourds dégâts. Dans ces pays, la neige n’est présente qu’en haute altitude. En revanche, de vastes régions d’Europe orientale et septentrionale ainsi que le sud des Balkans sont entièrement recouvertes d’un manteau blanc.

La neige en Europe Hauteur de neige actuelle en cm <1cm >200cm Dernière mise à jour le 19/02/2026 Graphique: watson • Source: Deutscher Wetterdienst, OpenStreetMap, OpenStreetMap

Les données relatives à l’épaisseur du manteau neigeux en Europe proviennent du géoportail du

Les données de la carte de l’épaisseur du manteau neigeux en Suisse proviennent de WhiteRisk , le portail de prévention des avalanches de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF). Elles sont actualisées du 1er novembre au 30 juin, chaque jour vers 7 heures, et reposent sur la modélisation nivologique du service opérationnel d’hydrologie nivale du SLF ( OSHD ).Les données relatives à l’épaisseur du manteau neigeux en Europe proviennent du géoportail du Service météorologique allemand (DWD) . Le modèle ICON fournit des cartes à haute résolution fondées sur une grille de 13 kilomètres de maille. Ces données sont mises à jour quotidiennement à 6 et 18 heures.

