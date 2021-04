Suisse

Neuchâtel

Neuchâtel, seul canton où les femmes sont majoritaires au parlement



Neuchâtel, seul canton où les femmes sont majoritaires au parlement

Les électeurs du canton de Neuchâtel ont choisi une majorité de droite pour les représenter, mais le fait le plus marquant est que les députées occuperont 58 des 100 sièges.

Jason Huther Jason Huther Suivez-moi Se désabonner

Le Neuchâtelois se sont rendus aux urnes dimanche pour renouveler leur Conseil d'Etat et leur Grand Conseil. C'est de ce dernier qu'est venue la surprise: les Neuchâtelois ont élu une majorité de femmes pour les représenter. Elles seront 58 sur un parlement de 100. Second fait notable, ce dernier vire légèrement à droite avec 52 sièges sur 100.

Les chiffres ont de quoi surprendre, car moins de 40% des gens qui sollicitaient un mandat étaient des femmes, souligne Arcinfo. C'est donc une véritable poussée féminine et non pas une vague Verte qui a frappé Neuchâtel. D'après données de l'Officie fédéral de la statistique, ce canton est d'ailleurs le seul qui compte une majorité de femmes au sein de son Parlement:

L'élection de dimanche a lieu sous une nouvelle formule. Les 525 candidats ont été élus par l'ensemble de la population neuchâteloise et plus seulement par celle de leur district, plus d'infos ici:



Plus d'article sur la politique en Suisse romande La presse suisse salue le vote jurassien de Moutier Link zum Artikel Pourquoi la Suisse romande ne vote qu’à gauche (ou presque) Link zum Artikel La Suisse aussi prend des risques avec la vaccination Link zum Artikel Le Valais a-t-il un souci avec les femmes? Oui...et non Link zum Artikel

Renardeau, bébé hyène... 25 photos d'animaux rigolos 1 / 28 Renardeau, bébé hyène... 25 photos d'animaux rigolos source: imgur

World of Watson: gestes barrières Cela pourrait aussi vous intéresser: Et si vous nous racontiez votre première année Covid? Link zum Artikel Quel skieur es-tu ? Link zum Artikel Les gouvernements vont-ils devoir payer pour leur insouciance climatique? Link zum Artikel «Les notes vocales, c'est un truc d'égoïste» Link zum Artikel Mia et sa mère retrouvées dans un squat en Suisse Link zum Artikel Montrer tous les articles