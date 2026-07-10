beau temps32°
DE | FR
burger
Suisse
Neuchâtel

Interdiction provisoire des pompages dans le canton de Neuchâtel

Interdiction provisoire des pompages dans le canton de Neuchâtel

Face à la sécheresse et à des prévisions météorologiques défavorables, le Conseil d'Etat interdit dès le 13 juillet tout pompage dans les cours d'eau, jusqu'à nouvel avis.
10.07.2026, 17:5010.07.2026, 17:50

Le Conseil d'Etat neuchâtelois interdit à partir de lundi prochain les pompages dans les cours d'eau et ce jusqu'à nouvel avis. Il invoque la sécheresse actuelle et les prévisions météorologiques défavorables.

L'exécutif recommande par ailleurs vivement un usage économe de l’eau, notamment pour les besoins non essentiels tels que l’arrosage d’agréments et le lavage de véhicules, selon un communiqué publié vendredi. Le canton de Neuchâtel est classé en effet en niveau élevé de sécheresse.

Au plus bas

Ces conditions «exceptionnelles» ont influencé «largement» les quantités et la température des cours d'eau. En ce début juillet, les débits mesurés dans le Doubs, le Seyon et l'Areuse sont très inférieurs aux valeurs moyennes historiques enregistrées depuis plus de 50 ans.

Les niveaux dans les cours d'eau sont devenus faibles, nécessitant parfois le déplacement de poissons pris au piège. Les prévisions météorologiques ne laissent pas entrevoir de précipitations importantes ces prochains jours. Les températures élevées vont par ailleurs perdurer dans le canton.

Le maintien de débits minimaux est vital pour préserver la faune aquatique, la flore et la biodiversité dans les rivières. Ces régimes permettent la régulation de la température du cours d'eau et les apports en oxygène utiles à toute forme de vie. La Thielle n'est pas concernée par l'interdiction générale de pompage. (sda/ats/svp)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une vague «inquiétante» de cambriolages d&#039;armureries frappe la Suisse
2
Une vague «inquiétante» de cambriolages d'armureries frappe la Suisse
de Alexandre Cudré
Ce mystère continue de hanter l&#039;enquête sur le Constellation
Ce mystère continue de hanter l'enquête sur le Constellation
de Antoine Menusier
Portes ouvertes, clim à fond: pourquoi la Suisse laisse faire cette «aberration»
8
Portes ouvertes, clim à fond: pourquoi la Suisse laisse faire cette «aberration»
de Frédéric Nejad Toulami
Cas de gale signalé à Lausanne
9
Cas de gale signalé à Lausanne
de Alyssa Garcia
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces entreprises font exploser la richesse de certains cantons
Une analyse exclusive révèle dans quels cantons et quelles communes sont établies les entreprises cotées les plus valorisées de Suisse. Deux d'entre elles dominent très largement le classement. Voici le détail.
Pour un petit pays, c'est une performance remarquable: quatre des 100 entreprises les plus valorisées au monde sont suisses. Aux côtés de Roche, Novartis et Nestlé, ABB vient à son tour d'intégrer ce classement, comme l'a annoncé le cabinet de conseil EY. Notre analyse montre où sont domiciliées les entreprises les plus valorisées de Suisse.
L’article