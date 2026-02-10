Faire confiance à son GPS n'est pas toujours une bonne idée, et les habitants des Ponts-de-Martel en savent quelque chose. Image: ArcInfo / Imago / Keystone, montage watson

Cette commune romande se fait saboter par Google et prend des mesures

Aux Ponts-de-Martel, dans le canton de Neuchâtel, le sentier didactique de la tourbière séduit toujours plus. Cependant, les services GPS égarent régulièrement les visiteurs sur des routes privées, à tel point que la commune a décidé d'agir.

Le sentier didactique de la tourbière, aux Ponts-de-Martel dans le canton de Neuchâtel, est un lieu prisé des promeneurs et amoureux de la nature. ArcInfo le relatait en juillet dernier, il a récemment été réaménagé pour être accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes. En conséquence, il attire de plus en plus de visiteurs.

Malgré ces efforts, l'accès au site par la route pose problème. En effet, les fournisseurs de services GPS, notamment Google Maps, envoient souvent les automobilistes sur des chemins privés au lieu des parkings voisins, perturbant la tranquillité des riverains et compliquant l’accès au site.

Une situation qui se répète

Face à la récurrence du phénomène, la commune des Ponts-de-Martel a pris les devants, comme l'explique ArcInfo. Un arrêté, publié dans la Feuille officielle du 30 janvier 2026, réserve désormais la circulation sur le chemin d’accès au haut-marais du Marais-Rouge par la route cantonale No 170 aux riverains.

Un panneau d’interdiction, accompagné de la mention «Riverains autorisés», a été installé à cet effet. Interrogé par ArcInfo, Vincent Matthey, responsable de Tourisme neuchâtelois pour les Montagnes neuchâteloises, indique:

«Cela fait plus d’une année que nous avons demandé à Google de déplacer ce point»

«Il n’y a pas de contact, pas d’adresse e-mail… Les utilisateurs peuvent néanmoins signaler en ligne des erreurs, mais on ne sait pas après combien de temps les données sont modifiées.»

Il ne se décourage pas pour autant et poursuit:

«Nous n’abandonnons pas»

«Nous étayons toutes nos demandes de correction. Il est important que ces références soient exactes.»

Un incident loin d'être isolé

Toujours d'après les informations d'ArcInfo, des situations similaires ont déjà été relevées dans les régions du Creux-du-Van et des Brenets. Pour cette dernière, les visiteurs étaient envoyés par leur GPS jusqu'en France voisine.

Face à cette logique algorithmique, les autorités locloises ont elles aussi opté pour l'installation d'un panneau directionnel à l’entrée du tunnel du Col-des-Roches en direction de la France, afin d'aider les automobilistes égarés à trouver le bon chemin. (ysc)