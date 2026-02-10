assez dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Neuchâtel

Google Maps pourrit la vie de ce village romand

Google Maps pourrit la vie des riverains de ce village suisse.
Faire confiance à son GPS n'est pas toujours une bonne idée, et les habitants des Ponts-de-Martel en savent quelque chose.Image: ArcInfo / Imago / Keystone, montage watson

Cette commune romande se fait saboter par Google et prend des mesures

Aux Ponts-de-Martel, dans le canton de Neuchâtel, le sentier didactique de la tourbière séduit toujours plus. Cependant, les services GPS égarent régulièrement les visiteurs sur des routes privées, à tel point que la commune a décidé d'agir.
10.02.2026, 18:5010.02.2026, 18:50

Le sentier didactique de la tourbière, aux Ponts-de-Martel dans le canton de Neuchâtel, est un lieu prisé des promeneurs et amoureux de la nature. ArcInfo le relatait en juillet dernier, il a récemment été réaménagé pour être accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes. En conséquence, il attire de plus en plus de visiteurs.

Malgré ces efforts, l'accès au site par la route pose problème. En effet, les fournisseurs de services GPS, notamment Google Maps, envoient souvent les automobilistes sur des chemins privés au lieu des parkings voisins, perturbant la tranquillité des riverains et compliquant l’accès au site.

Une situation qui se répète

Face à la récurrence du phénomène, la commune des Ponts-de-Martel a pris les devants, comme l'explique ArcInfo. Un arrêté, publié dans la Feuille officielle du 30 janvier 2026, réserve désormais la circulation sur le chemin d’accès au haut-marais du Marais-Rouge par la route cantonale No 170 aux riverains.

Google Maps a un impact négatif sur notre cerveau

Un panneau d’interdiction, accompagné de la mention «Riverains autorisés», a été installé à cet effet. Interrogé par ArcInfo, Vincent Matthey, responsable de Tourisme neuchâtelois pour les Montagnes neuchâteloises, indique:

«Cela fait plus d’une année que nous avons demandé à Google de déplacer ce point»
«Il n’y a pas de contact, pas d’adresse e-mail… Les utilisateurs peuvent néanmoins signaler en ligne des erreurs, mais on ne sait pas après combien de temps les données sont modifiées.»

Il ne se décourage pas pour autant et poursuit:

«Nous n’abandonnons pas»
«Nous étayons toutes nos demandes de correction. Il est important que ces références soient exactes.»

Un incident loin d'être isolé

Toujours d'après les informations d'ArcInfo, des situations similaires ont déjà été relevées dans les régions du Creux-du-Van et des Brenets. Pour cette dernière, les visiteurs étaient envoyés par leur GPS jusqu'en France voisine.

Ils utilisent Google pour faire chanter les commerçants suisses

Face à cette logique algorithmique, les autorités locloises ont elles aussi opté pour l'installation d'un panneau directionnel à l’entrée du tunnel du Col-des-Roches en direction de la France, afin d'aider les automobilistes égarés à trouver le bon chemin. (ysc)

Plus d'articles à propos de «Google»
Le combat de Google contre un réseau de cybercrime qui passe par ses pubs
Le combat de Google contre un réseau de cybercrime qui passe par ses pubs
Google et YouTube coupent les vivres aux climatosceptiques
Google et YouTube coupent les vivres aux climatosceptiques
La pandémie? Une bonne affaire pour les géants Google et Apple
La pandémie? Une bonne affaire pour les géants Google et Apple
Google ignore le télétravail en s'offrant des bureaux à 2 milliards
Google ignore le télétravail en s'offrant des bureaux à 2 milliards
Thèmes
Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique
1 / 25
Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique
partager sur Facebookpartager sur X
Ce chat dodu est devenu une star grâce sur Google maps
Video: youtube
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Graves défauts: 238 chars de l'armée suisse ont interdiction de rouler
Des défauts de transmission poussent l’armée suisse à immobiliser ses chars M113, parfois âgés de plus de 50 ans.
L'armée suisse a interdit à la circulation l'ensemble des 238 chars de grenadiers M113. En cause, des défauts techniques au niveau de la transmission latérale, qui peuvent entraîner une perte de la capacité de direction et de freinage.
L’article