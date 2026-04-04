assez dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Neuchâtel

Neuchâtel: un contre-projet à «1% pour la culture» en bonne voie

Neuchâtel: un contre-projet à «1% pour la culture» en bonne voie

Le contre-projet à l’initiative «1% pour la culture» devrait être adopté par le Grand Conseil neuchâtelois. Soutenu par le Conseil d’Etat, il prévoit un investissement supplémentaire de 14,5 millions de francs sur cinq ans pour renforcer le secteur culturel tout en limitant l’impact sur les finances cantonales.
04.04.2026, 11:3804.04.2026, 11:38
Une personne hisse sur le toit du Grand Conseil, entre La Collegiale et le Chateau, un drapeau jaune symbolisant une hausse des contaminations dans le canton de Neuchatel lors de la pandemie de Corona ...
La ville de Neuchâtel.Image: KEYSTONE

Le contre-projet à l'initiative cantonale «1% pour la culture» a de bonnes chances de passer la rampe lors d'une prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois. Il prévoit d'allouer une somme de 14,5 millions de francs en plus ces cinq prochaines années, soit 2,9 millions par an. Le Conseil d'Etat y est favorable.

Le gouvernement neuchâtelois avait fait savoir en juin 2024 son opposition à l'initiative «1% pour la culture», déposée fin juillet 2021 avec 4665 signatures, sans y apporter toutefois de contre-projet. Mais la commission parlementaire s'y est attelée.

«Le contre-projet de la commission évite les écueils qui avaient conduit le Conseil d'État à s'opposer à l'initiative. Il répond aux préoccupations légitimes du secteur culturel par des mesures ciblées.»

Dans le contexte budgétaire actuel, il constitue «une réponse mesurée au risque que ferait peser sur les finances cantonales et sur les équilibres institutionnels l'acceptation de l'initiative sans contre-projet», a-t-il ajouté. L'impact financier de l'initiative est estimé à 20 millions de francs.

Engagement «significatif»

L’engagement annuel supplémentaire de 2,9 millions de francs prévu par le contre-projet reste toutefois «significatif», alors qu’il s’agira d’alléger le budget de 200 millions de francs d’ici à 2029, a expliqué le Conseil d'Etat.

Le gouvernement voit une cohérence entre son programme de législature et les trois axes du contre-projet: réduire la précarité des actrices et acteurs culturels, renforcer l’accès à la culture à travers l’école et capitaliser sur la dynamique de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 (ldcf27).

Une maison de santé coopérative en projet à Neuchâtel

Le gouvernement a rappelé qu'au cours de la précédente législature, il a pris des mesures concrètes et successives pour renforcer son engagement en faveur de la culture, dont l'objectif d'augmentation de 1,2 million de francs sur trois ans des moyens dédiés à l'encouragement des activités culturelles. De son côté, le projet lcdf27 bénéficie d'un soutien de 2,5 millions de francs.

Si le Grand Conseil devait accepter le contre-projet, a priori lors de la session d'avril, les initiants ont indiqué à Arcinfo qu'ils retireront leur texte. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
de Margaux Habert
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
5
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
de Reto Heimann
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
4
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
de Alessia Barbezat
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
2
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
Thèmes
L'escalator le plus long du monde est Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Des psys romands racontent ce que ChatGPT change pour eux
De plus en plus de personnes sollicitent l'IA pour obtenir un soutien psychologique, y compris en Suisse. Les psychologues commencent à remarquer ce phénomène, qui touche surtout les jeunes. Cinq thérapeutes romands racontent à watson comment cela impacte leur pratique.
Il n'aura fallu que trois petites années à l'intelligence artificielle pour s'engouffrer dans chaque recoin de notre vie quotidienne. La santé mentale ne fait pas exception, bien au contraire. Interroger une IA sur ces questions et lui confier ses difficultés constitue désormais «un réflexe pour beaucoup de personnes», nous indiquait en mars l'association PositiveMinders.
L’article