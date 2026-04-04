Neuchâtel: un contre-projet à «1% pour la culture» en bonne voie

Le contre-projet à l’initiative «1% pour la culture» devrait être adopté par le Grand Conseil neuchâtelois. Soutenu par le Conseil d’Etat, il prévoit un investissement supplémentaire de 14,5 millions de francs sur cinq ans pour renforcer le secteur culturel tout en limitant l’impact sur les finances cantonales.

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La ville de Neuchâtel. Image: KEYSTONE

Le contre-projet à l'initiative cantonale «1% pour la culture» a de bonnes chances de passer la rampe lors d'une prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois. Il prévoit d'allouer une somme de 14,5 millions de francs en plus ces cinq prochaines années, soit 2,9 millions par an. Le Conseil d'Etat y est favorable.

Le gouvernement neuchâtelois avait fait savoir en juin 2024 son opposition à l'initiative «1% pour la culture», déposée fin juillet 2021 avec 4665 signatures, sans y apporter toutefois de contre-projet. Mais la commission parlementaire s'y est attelée.

«Le contre-projet de la commission évite les écueils qui avaient conduit le Conseil d'État à s'opposer à l'initiative. Il répond aux préoccupations légitimes du secteur culturel par des mesures ciblées.»

Dans le contexte budgétaire actuel, il constitue «une réponse mesurée au risque que ferait peser sur les finances cantonales et sur les équilibres institutionnels l'acceptation de l'initiative sans contre-projet», a-t-il ajouté. L'impact financier de l'initiative est estimé à 20 millions de francs.

Engagement «significatif»

L’engagement annuel supplémentaire de 2,9 millions de francs prévu par le contre-projet reste toutefois «significatif», alors qu’il s’agira d’alléger le budget de 200 millions de francs d’ici à 2029, a expliqué le Conseil d'Etat.

Le gouvernement voit une cohérence entre son programme de législature et les trois axes du contre-projet: réduire la précarité des actrices et acteurs culturels, renforcer l’accès à la culture à travers l’école et capitaliser sur la dynamique de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 (ldcf27).

Le gouvernement a rappelé qu'au cours de la précédente législature, il a pris des mesures concrètes et successives pour renforcer son engagement en faveur de la culture, dont l'objectif d'augmentation de 1,2 million de francs sur trois ans des moyens dédiés à l'encouragement des activités culturelles. De son côté, le projet lcdf27 bénéficie d'un soutien de 2,5 millions de francs.

Si le Grand Conseil devait accepter le contre-projet, a priori lors de la session d'avril, les initiants ont indiqué à Arcinfo qu'ils retireront leur texte. (dal/ats)