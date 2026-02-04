A cause d'un conflit entre médecins et assureurs, de nombreux patients se retrouvent face à des factures dont le remboursement se voit être complètement ou partiellement refusé. Image: Keystone / Imago, montage watson

Ces 7 assureurs menacent de ne pas vous rembourser vos soins

Le conflit entre assurances et médecins continue à Genève et Vaud, laissant des patients face à des refus de remboursement de leur complémentaire et à des choix difficiles.

Le bras de fer entre les assurances privées et les médecins opérant dans les cliniques genevoises et vaudoises continue de prendre de l’ampleur. Interrogé par la RTS, l'avocat Marc Balavoine indique:

«A ce jour, nous avons 464 dossiers de patients en litige avec leur assurance»

Caroline Hochmann, une patiente concernée, témoigne de sa frustration dans l'émission de la RTS «A bon entendeur».

Une situation difficile

Atteinte d’un cancer du sein, elle doit se faire opérer. Cependant, son gynécologue lui annonce que sa facture pourrait ne pas être prise en charge. Malgré ce risque, elle choisit de maintenir son choix de chirurgien. Dans l'émission, elle exprime sa colère:

«J'ai l'impression d'être prise en otage»

«C'est surtout terrible pour les gens qui n’ont pas les moyens de faire face, des gens qui, à un moment aussi difficile, doivent changer de gynécologue après comme moi 25 ans de relation.» propos recueillis par la RTS

La position des sept caisses maladie

Au total, sept caisses maladie sont concernées: la CSS, Helsana, Visana, Sanitas, Concordia, KPT et Swica. Comme l'indique la RTS, ces caisses exigent des médecins l’adoption de nouveaux modèles tarifaires, comme le Medicalculis, sous peine de ne pas rembourser ou seulement partiellement les factures des assurés.

Contactée, la CSS justifie cette révision tarifaire et indique:

«Nous informons nos assurés au moment de la délivrance de la garantie de paiement sur l’éventualité de coûts non couverts (…) Nous comprenons à quel point une telle situation peut être pesante et nous regrettons qu’il en soit parfois ainsi.» Propos recueillir par la RTS

Une approche justifiée par la requête de la FINMA de 2020, qui exige plus de transparence dans l’assurance complémentaire. La CSS explique que l’objectif est d'éviter les surcoûts, en précisant que la majorité des médecins a déjà adapté ses tarifs, tandis qu’«une minorité» n'y adhère pas encore.

Un modèle controversé

Les médecins opposés au modèle Medicalculis souhaitent conserver leur modèle tarifaire, en outre toujours accepté à Genève par le Groupe Mutuel et Assura.

D'autres, comme le chirurgien gynécologue genevois Eric Mégevand estiment que Medicalculis menace leur indépendance et engendre des baisses tarifaires importantes, pouvant atteindre jusqu’à 40% pour certaines prestations.

Sur le plateau d'«A bon entendeur», le conseiller d'Etat Pierre Maudet a déclaré:

«J'attends des assureurs un effort de communication et de capacité d'empathie. D'être en mesure de se mettre autour de la table et de trouver une solution pour les patients.» RTS - Emission «A bon entendeur»

