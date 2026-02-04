Ces 7 assureurs menacent de ne pas vous rembourser vos soins
Le bras de fer entre les assurances privées et les médecins opérant dans les cliniques genevoises et vaudoises continue de prendre de l’ampleur. Interrogé par la RTS, l'avocat Marc Balavoine indique:
Caroline Hochmann, une patiente concernée, témoigne de sa frustration dans l'émission de la RTS «A bon entendeur».
Une situation difficile
Atteinte d’un cancer du sein, elle doit se faire opérer. Cependant, son gynécologue lui annonce que sa facture pourrait ne pas être prise en charge. Malgré ce risque, elle choisit de maintenir son choix de chirurgien. Dans l'émission, elle exprime sa colère:
La position des sept caisses maladie
Au total, sept caisses maladie sont concernées: la CSS, Helsana, Visana, Sanitas, Concordia, KPT et Swica. Comme l'indique la RTS, ces caisses exigent des médecins l’adoption de nouveaux modèles tarifaires, comme le Medicalculis, sous peine de ne pas rembourser ou seulement partiellement les factures des assurés.
Contactée, la CSS justifie cette révision tarifaire et indique:
Une approche justifiée par la requête de la FINMA de 2020, qui exige plus de transparence dans l’assurance complémentaire. La CSS explique que l’objectif est d'éviter les surcoûts, en précisant que la majorité des médecins a déjà adapté ses tarifs, tandis qu’«une minorité» n'y adhère pas encore.
Un modèle controversé
Les médecins opposés au modèle Medicalculis souhaitent conserver leur modèle tarifaire, en outre toujours accepté à Genève par le Groupe Mutuel et Assura.
D'autres, comme le chirurgien gynécologue genevois Eric Mégevand estiment que Medicalculis menace leur indépendance et engendre des baisses tarifaires importantes, pouvant atteindre jusqu’à 40% pour certaines prestations.
Sur le plateau d'«A bon entendeur», le conseiller d'Etat Pierre Maudet a déclaré:
(ysc)