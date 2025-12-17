Des sanctions pénales et administratives en vue pour deux jeunes romands. Image: KEYSTONE

A 90km/h dans une zone 30km/h: la justice rattrape deux jeunes romands

La police neuchâteloise a constaté deux délits de chauffard en quelques jours, au Locle et à Fontainemelon, sur des tronçons limités à 30 km/h.

Deux délits de chauffard ont été constatés la semaine dernière dans les Montagnes neuchâteloises. Dans les deux cas, des automobilistes ont été contrôlés à des vitesses proches de 90 km/h, voire au-delà, sur des tronçons limités à 30 km/h, a communiqué le Ministère public avec la police neuchâteloise.

Le premier excès de vitesse a été relevé le vendredi 12 décembre 2025, vers 17h20, au Locle. Un automobiliste a été mesuré à 89 km/h par un radar mobile sur une route où la vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/h. L’auteur a été interpellé à son domicile. Entendu par la police, il a reconnu les faits. Il s’agit d’un ressortissant suisse âgé de 21 ans, domicilié dans les Montagnes neuchâteloises.

Un second cas a été constaté deux jours plus tard, le dimanche 14 décembre 2025, vers 5h30, à Fontainemelon. Cette fois, un radar fixe a mesuré un automobiliste à 95 km/h dans une zone également limitée à 30 km/h. Convoqué par la police neuchâteloise, le conducteur a lui aussi reconnu les faits. Il s’agit d’un ressortissant français de 23 ans, également domicilié dans les Montagnes neuchâteloises.

Le Ministère public a été informé de ces deux infractions. Des procédures pénales ont été ouvertes par la procureure de service. Les conducteurs concernés s’exposent à des sanctions pénales et administratives prévues par la loi. Dans l’immédiat, des interdictions de conduire leur ont été signifiées. (jah)