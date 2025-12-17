A 90km/h dans une zone 30km/h: la justice rattrape deux jeunes romands
La police neuchâteloise a constaté deux délits de chauffard en quelques jours, au Locle et à Fontainemelon, sur des tronçons limités à 30 km/h.
Deux délits de chauffard ont été constatés la semaine dernière dans les Montagnes neuchâteloises. Dans les deux cas, des automobilistes ont été contrôlés à des vitesses proches de 90 km/h, voire au-delà, sur des tronçons limités à 30 km/h, a communiqué le Ministère public avec la police neuchâteloise.
- Le premier excès de vitesse a été relevé le vendredi 12 décembre 2025, vers 17h20, au Locle. Un automobiliste a été mesuré à 89 km/h par un radar mobile sur une route où la vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/h. L’auteur a été interpellé à son domicile. Entendu par la police, il a reconnu les faits. Il s’agit d’un ressortissant suisse âgé de 21 ans, domicilié dans les Montagnes neuchâteloises.
- Un second cas a été constaté deux jours plus tard, le dimanche 14 décembre 2025, vers 5h30, à Fontainemelon. Cette fois, un radar fixe a mesuré un automobiliste à 95 km/h dans une zone également limitée à 30 km/h. Convoqué par la police neuchâteloise, le conducteur a lui aussi reconnu les faits. Il s’agit d’un ressortissant français de 23 ans, également domicilié dans les Montagnes neuchâteloises.
Le Ministère public a été informé de ces deux infractions. Des procédures pénales ont été ouvertes par la procureure de service. Les conducteurs concernés s’exposent à des sanctions pénales et administratives prévues par la loi. Dans l’immédiat, des interdictions de conduire leur ont été signifiées. (jah)
L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig