Soutien parlementaire au mandat de négociation avec Washington

Les négos commerciales Suisse–Etats-Unis franchissent une étape clé

Après le Conseil national, la commission du Conseil des Etats a approuvé le mandat de négociation avec les Etats-Unis, renforçant la position du Conseil fédéral.
16.12.2025, 16:2516.12.2025, 16:25
Le Parlement renforce la main de Guy Parmelin.
Image: Shutterstock

Les négociations commerciales avec les Etats-Unis franchissent une étape. Après celle du National, la commission de politique extérieure du Conseil des Etats a approuvé le mandat de négociation par 10 voix contre 0 et 2 abstentions.

La discussion a été extrêmement nourrie, a indiqué Carlo Sommaruga (PS/GE) devant la presse mardi. Et de considérer les réponses précises fournies par le ministre de l'économie Guy Parmelin, la secrétaire d'Etat Helene Budliger Artieda et d'autres membres de l'administration comme satisfaisantes.

Staenderat Carlo Sommaruga, SP-GE, Praesident von der APK-S, spricht ueber das Verhandlungsmandat fuer ein Abkommen mit den USA in den Bereichen Wirtschaft und Handel, am Dienstag, 16. Dezember 2025, ...
Carlo Sommaruga.Keystone

Sommaruga n'a pas donné plus de précisions sur le contenu des discussions afin de ne pas affaiblir la position du Conseil fédéral dans les négociations.

La commission de politique extérieure du National a approuvé lundi la version du mandat proposée par le Conseil fédéral, en apportant quelques précisions.

Deal avec Trump: l'annonce que l'économie suisse attendait est tombée

La semaine passée, Guy Parmelin a annoncé l'entrée en vigueur de droits de douane plus bas sur les produits suisses exportés vers les Etats-Unis. Ils sont passés de 39 à 15% avec effet rétroactif au 14 novembre. (jas/ats)

