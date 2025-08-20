Neuchâtel et la Grève féministe ont trouvé un accord

Le collectif pour la Grève féministe retire son recours au Tribunal fédéral (TF) dans le litige qui l'opposait à la Ville de Neuchâtel en lien avec le parcours de la manifestation du 14 juin 2023. Les deux parties ont trouvé un accord.
20.08.2025, 15:1720.08.2025, 15:17
A la suite d'une rencontre «ouverte et constructive entre des délégations du Conseil communal et du collectif et au vu des garanties données pour l’exercice du droit à manifester pacifiquement pour chacun, le collectif retire son recours au Tribunal fédéral», ont indiqué mercredi la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe.
Le 14 juin 2023, 6000 à 7000 personnes s’étaient rassemblées à la gare de Neuchâtel. Vu le nombre, les organisatrices avaient décidé d'emprunter l'avenue de la Gare, contrairement aux indications de la Ville.
Cette décision a fait l’objet d’une procédure judiciaire, portant sur la question d’une éventuelle atteinte, par les autorités communales, au droit à manifester.
Après le rejet du recours, confirmé par le Tribunal cantonal, le TF aurait dû trancher le litige. (sda/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
La première grève féministe de Suisse le 14 juin 1991
1 / 12
La première grève féministe de Suisse le 14 juin 1991
La première grève des femmes* de Suisse avait impliqué plus de 500 000 femmes à travers le pays.
source: keystone
Ceci pourrait également vous intéresser:
Le Conseil d'Etat fribourgeois appelle à rejeter l’initiative constitutionnelle «Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives», soumise à votation cantonale le 28 septembre. L'exécutif juge le texte «trop restrictif», à l'instar du Grand Conseil et de toutes les communes riveraines.
L'initiative «va à l’encontre de l’objectif du Conseil d’Etat visant à trouver un équilibre entre la protection du paysage du lac de la Gruyère et la possibilité donnée à l’humain de se ressourcer dans des espaces naturels», a indiqué mercredi à Fribourg le président du gouvernement Jean-François Steiert, chargé de l'environnement.