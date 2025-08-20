en partie ensoleillé22°
Suisse
Neuchâtel

Neuchâtel et la Grève féministe ont trouvé un accord

Le collectif pour la Grève féministe retire son recours au Tribunal fédéral (TF) dans le litige qui l'opposait à la Ville de Neuchâtel en lien avec le parcours de la manifestation du 14 juin 2023. Les deux parties ont trouvé un accord.
20.08.2025, 15:17
A la suite d'une rencontre «ouverte et constructive entre des délégations du Conseil communal et du collectif et au vu des garanties données pour l’exercice du droit à manifester pacifiquement pour chacun, le collectif retire son recours au Tribunal fédéral», ont indiqué mercredi la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe.

Le 14 juin 2023, 6000 à 7000 personnes s’étaient rassemblées à la gare de Neuchâtel. Vu le nombre, les organisatrices avaient décidé d'emprunter l'avenue de la Gare, contrairement aux indications de la Ville.

Cette pub «un peu maladroite» profite de l'Euro féminin

Cette décision a fait l’objet d’une procédure judiciaire, portant sur la question d’une éventuelle atteinte, par les autorités communales, au droit à manifester.

Après le rejet du recours, confirmé par le Tribunal cantonal, le TF aurait dû trancher le litige. (sda/ats)

