Coursiers impliqués dans plusieurs arnaques en Suisse romande

Deux policiers de la Police cantonale neuchateloise tiennent leur arme, pistolet, ce vendredi 5 juin 2015 a Neuchatel. (KEYSTONE/Sandro Campardo) Zwei Polizisten der Kantonspolizei Jura fotografiert a ...
Les individus pincés par la police neuchâteloise sont impliqués dans plusieurs affaires (image d'archives).Image: KEYSTONE

Ces coursiers sont impliqués dans plusieurs arnaques en Suisse romande

Trois interpellations ont eu lieu à Neuchâtel en lien avec des escroqueries ou tentatives d'escroqueries au faux policier/banquier survenues dans plusieurs cantons romands.
22.12.2025, 13:4722.12.2025, 13:47

La police neuchâteloise a appréhendé le 16 décembre trois coursiers impliqués dans plusieurs affaires d'escroqueries au faux policier/banquier. Ces interpellations s'inscrivent dans une fin d'année marquée par une recrudescence de ce type d'infraction.

Interpellés au Val-de-Travers, deux jeunes hommes ont participé à une tentative d'escroquerie visant des personnes âgées, écrivent lundi le Ministère public et la police. L’enquête a permis d’établir leur implication dans cinq tentatives commises dans le canton de Neuchâtel ainsi que dans trois affaires survenues dans les cantons de Vaud et Jura, pour un préjudice total de 35 000 francs.

Les escrocs ont une nouvelle méthode pour piéger les Suisses

Les deux auteurs présumés sont des ressortissants français et italien, domiciliés en France.

700 000 francs de préjudice

Dans le même temps, un autre jeune homme a été appréhendé à Neuchâtel. Il a pu être mis en relation avec plusieurs escroqueries au faux banquier commises à Neuchâtel, ainsi que dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, pour un préjudice estimé à environ 40 000 francs.

Ce ressortissant français, domicilié en France, a été placé en détention provisoire. Le Ministère public s'est saisi de l'ensemble de ces cas et des procédures pénales ont été ouvertes.

Les faux banquiers ou policiers se sont fait 1,3 million de francs

Dans le canton de Neuchâtel, 94 cas avérés d'escroqueries au faux policier/banquier ont été recensés depuis le mois de janvier. Le préjudice total s’élève à 700 000 francs.

À ce jour, 65 de ces cas ont été élucidés, représentant un taux d’élucidation proche de 70%, selon la police. Trente affaires restent toutefois non résolus. Cela ne concerne que les cas impliquant un contact avec la victime.

En parallèle, 179 tentatives d’escroquerie, sans contact avec les victimes, ont été enregistrées. Au total, 43 coursiers ont été interpellés et dénoncés, tandis que huit autres ont été identifiés et font l’objet d’enquêtes en cours. (jzs/ats)

