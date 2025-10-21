en partie ensoleillé13°
Ce très rare canard crée l'émoi à Neuchâtel

Un fuligule à tête noire attire les ornithologues à Neuchâtel (image d&#039;illustration).
Un Fuligule à tête noire (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

Ce très rare canard crée l'émoi à Neuchâtel

Probablement venu d'Amérique du Nord, un Fuligule à tête noire attire les ornithologues et les curieux dans le port de Neuchâtel.
21.10.2025, 11:1921.10.2025, 11:19

Un Fuligule à tête noire fait sa star depuis quelques jours dans le port de Neuchâtel. Cette espèce de canard sauvage, rarement observée en Suisse, attire les ornithologues et les curieux.

La Station ornithologique suisse a reçu «de nombreux signalements de ce Fuligule à tête noire (Aythya affinis)», qui est considéré comme un hôte accidentel, a déclaré mardi Chloé Pang, porte-parole, confirmant un article d'Arcinfo.

A cause d'une tempête?

Selon le quotidien, il existe moins de dix données de cet oiseau en Suisse. Ce canard viendrait d'Amérique du Nord.

«Les tempêtes ont effectivement déjà été à l’origine de la présence d’oiseaux américains en Europe»
Chloé Pang

Pour la porte-parole de la Station ornithologique suisse, «il n’est cependant pas possible d’affirmer avec certitude que la présence du Fuligule à tête noire à Neuchâtel est à attribuer à une tempête».

Ce radar suisse a confondu un canard et une voiture

Selon l'ornithologue interviewé par Arcinfo, «il y a très peu de chances que cet oiseau s'envole à nouveau vers l'Amérique. Peut-être se reproduira-t-il avec des cousins de nos contrées». (jzs/ats)

