La Fête des vendanges de Neuchâtel (archives). Keystone

Un homme entre la vie et la mort après la Fête des vendanges

La 98e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel s’est déroulée sans incident grave. Un accident de la circulation spectaculaire s'est toutefois produit mais sans faire de blessés, tandis qu’un homme se trouve entre la vie et la mort après avoir chuté à trottinette en marge de la manifestation.

«Le volume d’infractions est globalement comparable à celui constaté lors de la précédente édition», ont indiqué lundi la police neuchâteloise et la Ville de Neuchâtel dans un communiqué commun. Le dispositif de sécurité a recensé à ce jour 118 événements divers, dont 47 plaintes pour vols.

En matière d’infractions de violences, 13 affaires ont été traitées, n’ayant entraîné que des blessures légères. Quinze personnes ont été interpellées par les gendarmes pour des motifs variés, allant de personnes signalées sous mandat d’arrêt à la violation d’une interdiction de périmètre.

Trois accidents de la circulation se sont produits dans le périmètre extérieur mais immédiat de la fête. Selon lematin.ch, le plus grave a eu lieu dimanche vers 22 heures sur l’avenue du Premier-Mars: un Suisse de 46 ans, domicilié sur le littoral, a chuté seul à trottinette. Il a été grièvement blessé à la tête et son pronostic vital est engagé.

Deux autres accidents ont également été recensés, tous deux liés à l’alcool. Dimanche vers 23h40, une conductrice italienne de 32 ans, domiciliée sur le littoral, a heurté le trottoir sur l’autoroute N5 à la hauteur du Laténium. Elle présentait un taux d’alcoolémie supérieur à la limite autorisée.

Dans la nuit de samedi vers 3 heures, un automobiliste de 35 ans, originaire des Montagnes neuchâteloises, a perdu le contrôle de sa voiture sur l’avenue de la Gare. Son véhicule s’est renversé avant de percuter plusieurs arbres, mais le conducteur n’a pas été blessé.

«Grâce à ces obstacles naturels, la voiture n’est pas montée sur le trottoir, évitant ainsi un scénario aux conséquences potentiellement très graves pour les piétons présents.» La police neuchâteloise

Les contrôles routiers menés sur l’ensemble du canton ont conduit à sept saisies de permis pour conduite en état d’ivresse.

Stands: 25 dénonciations sanitaires

Au niveau médical, le dispositif préhospitalier mobilise plus de 50 médecins, secouristes et auxiliaires. Les trois postes médicaux avancés ont traité 215 personnes, tandis que les ambulances ont effectué 35 transports. Du côté du Réseau hospitalier neuchâtelois, 59 personnes ont été accueillies durant le week-end, dont 36 au Centre opératoire protégé.

Le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires a procédé à 460 contrôles de stands durant le week-end. Ces inspections ont abouti à 25 dénonciations (13 en 2024). Aucune fermeture de stand n’a été nécessaire. (sda/ats)