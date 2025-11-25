ciel couvert
Ces communes vaudoises vont disparaître

Une vue aerienne du village Le Lieu au bord du lac de Joux le vendredi 23 aout 2024 au Lieu. Les Conseils communaux des trois communes de la Vallee de Joux (L&#039;Abbaye, Le Chenit et Le Lieu) se son ...
La commune du Lieu va fusionner avec L'Abbaye et celle du Chenit pour devenir la Vallée de Joux. Image: KEYSTONE

Ces communes romandes vont disparaître

Le canton de Vaud passe sous la barre des 300 communes. Plusieurs d'entre elles vont fusionner.
25.11.2025, 12:5925.11.2025, 12:59

Le Grand Conseil vaudois a accepté mardi quatre nouvelles fusions de communes vaudoises. Il s'agit de regrouper L'Abbaye, Le Chenit et Le Lieu à la Vallée de Joux, Gimel, Saubraz et Saint-Oyens sur La Côte, Lucens et Curtilles dans la Broye ainsi que Mathod et Suscévaz dans le Nord vaudois. Le nombre de communes s'élèvera à 294 au 1er janvier 2027, au lieu de 300 actuellement.

«C'est un jour et un cap importants, car on modifie de manière importante le découpage du canton. Je suis heureux de voir toutes ces fusions aboutir, fruit d'un débat local démocratique, pas toujours simple, mais courageux, car les fusions déclenchent parfois des réactions inattendues de certains citoyens», a déclaré le conseiller d'Etat en charge des communes Frédéric Borloz.

Le conseiller d&#039;Etat vaudois Frederic Borloz parle lors de la conference de presse de presentation du projet de budget 2026 de l&#039;Etat de Vaud ce mercredi, 24 septembre 2025 a Lausanne. (KEYS ...
Frédéric BorlozKeystone

Les quatre fusions ont été plébiscitées. Elles ont été acceptées à l'unanimité lors de quatre votes distincts.

La commune la plus vaste

Celle de L'Abbaye, du Chenit et du Lieu a été acceptée le 22 septembre 2024 par les citoyens des trois communes. La nouvelle entité portera le nom de la Vallée de Joux. Elle comptera environ 7200 habitants et, avec 16 361 hectares, détrônera Château-d'Oex du titre de commune la plus vaste du canton.

Les citoyens de Gimel, Saubraz et Saint-Oyens ont, eux, accepté le 28 septembre dernier la convention de fusion. La nouvelle commune portera le nom de Gimel et comptera quelque 3500 habitants. Même date pour l'approbation des communes de Mathod et Suscévaz, qui deviendront Mathod-Suscévaz avec quelque 1000 habitants.

Ces communes suisses ont disparu en 2025

Le projet de fusion entre Lucens (environ 4800 habitants) et Curtilles (300) avait été accepté en mai dernier par leurs citoyens respectifs. La nouvelle commune prendra le nom et les armoiries de Lucens, tandis que Curtilles conservera son nom de localité.

Lucens avait déjà fusionné avec ses voisines d'Oulens-sur-Lucens en 2011, puis de Brenles, Chesalles-sur-Moudon, Cremin, Forel-sur-Lucens et Sarzens en 2017. Longtemps pas intéressée, Curtilles avait initié les démarches en 2023 auprès de sa grande voisine. (jzs/ats)

