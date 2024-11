Une jeune femme a été grièvement blessée par son compagnon au Locle

L’auteur des faits a été interpellé sur les lieux, sans résistance, et placé en garde à vue. Selon la police neuchâtelois lundi, l'agresseur, un ressortissant turc âgé de 45 ans et domicilié dans le canton, a utilisé une arme tranchante.

Pourquoi la prostitution migre sur Airbnb et Booking en Suisse

En Suisse romande, de plus en plus de travailleurs et travailleuses du sexe exercent leur métier dans des appartements privés, parfois loués via Airbnb. Un phénomène qui engendre plusieurs problèmes, mais pas uniquement, et qui est révélateur de l'évolution du secteur.

La prostitution change en Suisse. Début novembre, la presse tessinoise rapportait que de plus en plus de travailleurs et travailleuses du sexe désertaient les salons traditionnels pour exercer dans des appartements privés, loués par l'intermédiaire de plateformes telles qu'Airbnb ou Booking. Cela permet une plus grande discrétion et, surtout, de pouvoir contourner la loi, qui exige une autorisation pour travailler dans ces conditions.