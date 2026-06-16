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Neuchâtel: plainte contre les occupants des anciens abattoirs

Les abattoirs du centre ABAL-CARAC de Serrières, près de Neuchâtel.
Les anciens abattoirs sont actuellement utilisés à des fins de stockage de matériel.Image: watson

Neuchâtel: plainte pénale contre les occupants des anciens abattoirs

Neuchâtel porte plainte contre le collectif ABAL, qui refuse d'évacuer les anciens abattoirs à Serrières. Le site est voué à la démolition.
16.06.2026, 09:2416.06.2026, 09:24

La Ville de Neuchâtel a déposé une plainte pénale pour occupation illégale et violation de domicile contre le collectif ABAL, qui s'est installé depuis le 6 juin sur le site des anciens abattoirs à Serrières. Ce dernier aimerait y créer un centre artistique autogéré.

A la suite d'une question PLR, la conseillère communale en charge de la culture, Julie Courcier Delafontaine, a déclaré lundi soir au Conseil général que la Ville était prête à essayer de trouver des solutions de soutien avec le collectif, comme elle le fait avec d'autres acteurs culturels, pour autant qu'il libère les lieux et s'identifie. «Ce qu'il a refusé de faire».

«Notre présence est certes illégale, mais elle est légitime»

Dans ces conditions, le collectif revendique en somme un droit de priorité sur tous les autres acteurs socioculturels, a ajouté la conseillère communale. La Ville ne peut pas privilégier un projet, «ce qui serait injuste et irrespectueux pour tous les autres acteurs qui recherchent des locaux et respectent les procédures».

Le Conseil communal avait sommé les occupants de quitter les lieux vendredi dernier, ce que le collectif a refusé de faire. L’exécutif a rappelé que le site est pollué et présente des risques d’effondrement à certains endroits.

Un rassemblement prévu

«La démolition du site est prévue dès la rentrée d’août», a précisé Julie Courcier Delafontaine. Les anciens abattoirs sont actuellement utilisés à des fins de stockage de matériel. Ils commencent à être vidés, en vue de la démolition.

La Ville pourrait installer une station de chauffage à distance dans le sous-sol du lieu. Le site fait l'objet de réflexions dans le cadre du plan d'aménagement local (PAL).

Des jeunes défient une ville romande depuis d’anciens abattoirs

Selon Arcinfo, le collectif Abal (Association bénévole autogérée du Littoral) envisage un rassemblement de soutien ce mardi à 18h30 devant l’Hôtel de Ville. (jzs/ats)

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L’armée suisse a reçu un sérieux signal d’alarme
La réforme du service civil est passée de justesse. Pour ses partisans, ce résultat envoie aussi un message à l'armée.
Finalement, les craintes exprimées par les partisans bourgeois à la suite des derniers sondages ne se sont pas concrétisées: la modification de la loi sur le service civil a été acceptée à 52,5%. Le texte a, toutefois, été largement éclipsé par l'initiative «Plus de Suisse à 10 millions» de l'UDC. La réforme du service civil n'a généré que 182 articles dans les médias, contre quelque 1200 pour l'initiative de l'UDC.
L’article