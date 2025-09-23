Le feu rouge au carrefour de Longueville, à la sortie de Colombier (NE), est problématique. Image: Google street view

Ce feu rouge romand demande jusqu'à 11 minutes d'attente

À Milvignes (NE), le fonctionnement de la signalisation lumineuse d'un carrefour fréquenté et son (très) long temps d'attente suscitent des interrogations.

Il faut s'armer de patience en emprunter le carrefour de Longueville, à la sortie ouest de Colombier (NE). Selon RTN, il faut parfois compter jusqu'à onze minutes d'attente pour que le feu passe au vert.

Il faut dire qu'entre un tram, un aérodrome, un stade sportif ou encore un centre de formation professionnel, la jonction est plutôt fréquentée. Reste que ce temps d'attente, pour le moins long, suscite des questions, relate la radio neuchâteloise.

Joint par RTN, l'ingénieur cantonal renvoie à la commune. S'il s'agit bien d'une route cantonale, la signalisation lumineuse, elle, est de compétence communale.

Egalement contactée par la radio, la commune de Milvignes confie pour sa part être consciente du problème. Elle assure que des mesures seront prises dans les meilleurs délais pour y remédier. (jzs)