Bistrot du Concert est en faillite à Neuchâtel

Aucun miracle de dernière minute n’a sauvé le bistrot emblématique de Neuchâtel. Le tribunal a prononcé sa faillite ce lundi matin.
Vingt ans de verres et de rires balayés par la rigueur légale.Image: montage watson / instagram bistrot du concert

Un emblématique bistrot de Neuchâtel fait faillite

En cinq minutes, le tribunal a mis fin à vingt ans d’histoire. La nouvelle loi sur la faillite frappe fort.
03.11.2025, 14:3303.11.2025, 15:02

Le rideau est tombé sur le Bistrot du Concert. Après vingt ans d’activité, l’établissement emblématique du centre-ville de Neuchâtel a officiellement été mis en faillite lundi 3 novembre, rapporte Arcinfo. Le tribunal civil a prononcé la fin du bistrot après le non-paiement d’une créance sociale de 12 000 francs. Les derniers clients avaient été servis samedi soir.

L’association propriétaire du lieu, qui louait ses murs à la Ville, avait pourtant provisionné la somme. Mais face à quelque 200 000 francs de dettes accumulées en tout, les tentatives de sauvetage n’ont pas suffi. «Nous ressentons beaucoup de tristesse», a déclaré l’avocat de l’association, Christophe Schwarb, rapportent nos confrères. En soulignant la «rigidité» d’une nouvelle loi entrée en vigueur cette année.

Un loi fatale

Depuis le 1er janvier, la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) impose aux créanciers publics d’engager systématiquement une procédure de faillite pour recouvrer leurs créances. Jusqu’ici, ils pouvaient se contenter de simples poursuites, laissant aux entreprises la possibilité de se redresser.

On en parle ici 👇

Voici pourquoi les faillites d’entreprises explosent en Suisse

Le Bistrot du Concert n’est pas un cas isolé. Selon le cabinet Dun & Bradstreet, la Suisse a enregistré 6274 procédures d’insolvabilité depuis janvier, soit une hausse de 40% sur un an — un record historique. La restauration, secteur déjà fragilisé, figure parmi les plus touchés.

A Neuchâtel, le silence a remplacé les verres qui tintaient. En cinq minutes d’audience, un pan de la vie culturelle locale s’est effacé. (jah)

