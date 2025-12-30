assez ensoleillé
Bancomats attaqués dans une Migros: on en sait plus

des malfrats ont fait explosé un bancomat du centre commercial neuchâtelois de Marin-Epagnier,
Le centre commercial Migros de Marin Centre.Image: dr

On en sait plus sur l'attaque de bancomats dans une Migros romande

Des malfrats ont attaqué deux distributeurs dans un centre commercial neuchâtelois la nuit dernière. Ils sont en fuite.
30.12.2025, 11:3730.12.2025, 11:37

Deux bancomats ont été attaqués mardi peu après 4h00 à Marin (NE) dans le centre commercial Migros de Marin Centre. Les auteurs, qui ont pris la fuite, ont fait exploser, a priori, les distributeurs automatiques de billets de banque. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les dégâts sont conséquents, a fait savoir la police neuchâteloise (PN) dans un communiqué. Dans le détail, au moins trois individus ont pénétré par effraction dans Marin Centre. Ils ont alors fait exploser deux distributeurs de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), à l'intérieur du centre commercial, puis ont pris la fuite.

Opération d'envergure en cours

La PN s'est immédiatement rendue sur les lieux avec plusieurs patrouilles. Elle a procédé au bouclage des lieux et lancé les recherches des auteurs, «restées vaines à ce stade». Une opération d'envergure était par ailleurs toujours en cours mardi avant la mi-journée, précise le communiqué.

La Suisse ne serait «pas en mesure d'endiguer» les attaques de bancomats

L'intervention a mobilisé, outre la police, des spécialistes en explosifs de la police cantonale vaudoise (NEDEX) et de l'Institut forensique de Zurich, l'Office fédéral de la police (fedpol) et la Région de défense incendie du Littoral (RDIL). Le butin éventuel reste à déterminer.

Le centre est fermé

Il n'y a pas de danger pour la population, «qui est toutefois appelée à ne pas se rendre dans le secteur de Marin Centre le temps de l'intervention», a insisté la PN dans son communiqué. Le centre commercial demeurera fermé en tout cas jusqu'en début d'après-midi mardi.

S'il se confirme que l'attaque a été opérée à l'aide d'explosif, la direction de la procédure sera reprise par le Ministère public de la Confédération. (jzs/ats)

