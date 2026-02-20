en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Berne

Ce Bernois avait précipité deux jeunes Afghans dans le vide

Sicht auf den Tschingelsee, am Samstag, 17. Juni 2017, im Kiental im Berner Oberland. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Les faits sont survenus en 2019 dans la région du Kiental.Image: KEYSTONE

Ce Bernois avait précipité deux jeunes Afghans dans le vide

Un sexagénaire avait poussé dans des gorges deux jeunes hommes avec qui il entretenait des relations sexuelles tarifées. Son recours vient d'être rejeté par le Tribunal fédéral.
20.02.2026, 12:0020.02.2026, 14:11

La condamnation d'un habitant de l'Oberland bernois à une peine de 17 ans et demi est définitive. Le Tribunal fédéral rejette le recours de ce sexagénaire qui avait précipité dans le vide deux jeunes Afghans avec qui il entretenait des relations sexuelles tarifées. L'un d'entre eux avait survécu.

Au terme d'un procès sans aveu en juillet 2024, la Cour suprême du canton de Berne a déclaré le Bernois coupable de meurtre et tentative de meurtre. Elle a retenu qu'il avait poussé un jeune Afghan dans une gorge au Kiental en mai 2019. La victime avait succombé à ses blessures.

Piégée, elle est forcée à se prostituer dans un lieu dégueulasse à Bienne

En novembre de la même année, l'homme s'était à nouveau rendu dans la même région avec un jeune Afghan et l'avait précipité dans une gorge au-dessus du Gornerbach. Cette fois-ci le malheureux avait survécu à une chute de plus de 6 mètres. Il avait été retrouvé sur la route, glacé et trempé jusqu'aux os, par un couple le lendemain.

Similitudes entre les deux affaires

Dans les deux cas, le condamné avait payé les jeunes gens pour des faveurs sexuelles. Lors de l'instruction, le survivant avait pu décrire exactement le lieu et le déroulement des faits.

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral estime que la justice bernoise pouvait à bon droit déduire que l'auteur de la seconde agression était également impliqué dans la première. Les juges s'étaient basés sur les similitudes entre les deux affaires, sur une expertise, sur une analyse des téléphones portables et sur les données dites secondaires de télécommunication.

La prostitution concerne «de plus en plus de mineurs» en Romandie

Dans son recours, le condamné critiquait essentiellement l'appréciation des preuves et la reconstitution des faits. Les juges de Mon Repos ne l'ont pas suivi sur cette voie et ont confirmé au contraire la motivation de leurs collègues bernois.

Le recourant ne contestait pas les preuves dans leur ensemble mais se limitait à certains indices. Il a souvent présenté sa propre appréciation des faits, sans réellement se confronter avec l'argumentaire de l'instance précédente. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce papa «bouleversé» est furieux contres les CFF
Remonté à bord chercher des affaires, un père a vu le train partir alors que ses enfants en bas âge étaient à quai, en gare de Renens (VD). Il fustige l'ex-régie fédérale.
«Si la suite avait mal tourné, on ne parlerait pas d’un incident, mais d’un drame», lâche ce père à 24 heures en racontant sa récente mésaventure à Renens (VD).
L’article