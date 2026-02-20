Les faits sont survenus en 2019 dans la région du Kiental. Image: KEYSTONE

Ce Bernois avait précipité deux jeunes Afghans dans le vide

Un sexagénaire avait poussé dans des gorges deux jeunes hommes avec qui il entretenait des relations sexuelles tarifées. Son recours vient d'être rejeté par le Tribunal fédéral.

La condamnation d'un habitant de l'Oberland bernois à une peine de 17 ans et demi est définitive. Le Tribunal fédéral rejette le recours de ce sexagénaire qui avait précipité dans le vide deux jeunes Afghans avec qui il entretenait des relations sexuelles tarifées. L'un d'entre eux avait survécu.

Au terme d'un procès sans aveu en juillet 2024, la Cour suprême du canton de Berne a déclaré le Bernois coupable de meurtre et tentative de meurtre. Elle a retenu qu'il avait poussé un jeune Afghan dans une gorge au Kiental en mai 2019. La victime avait succombé à ses blessures.

En novembre de la même année, l'homme s'était à nouveau rendu dans la même région avec un jeune Afghan et l'avait précipité dans une gorge au-dessus du Gornerbach. Cette fois-ci le malheureux avait survécu à une chute de plus de 6 mètres. Il avait été retrouvé sur la route, glacé et trempé jusqu'aux os, par un couple le lendemain.

Similitudes entre les deux affaires

Dans les deux cas, le condamné avait payé les jeunes gens pour des faveurs sexuelles. Lors de l'instruction, le survivant avait pu décrire exactement le lieu et le déroulement des faits.

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral estime que la justice bernoise pouvait à bon droit déduire que l'auteur de la seconde agression était également impliqué dans la première. Les juges s'étaient basés sur les similitudes entre les deux affaires, sur une expertise, sur une analyse des téléphones portables et sur les données dites secondaires de télécommunication.

Dans son recours, le condamné critiquait essentiellement l'appréciation des preuves et la reconstitution des faits. Les juges de Mon Repos ne l'ont pas suivi sur cette voie et ont confirmé au contraire la motivation de leurs collègues bernois.

Le recourant ne contestait pas les preuves dans leur ensemble mais se limitait à certains indices. Il a souvent présenté sa propre appréciation des faits, sans réellement se confronter avec l'argumentaire de l'instance précédente. (jzs/ats)