Le cuisinier de Jimmy Carter était suisse, et ce n'était pas de tout repos

Originaire d'Altdorf, Heny Haller a publié un livre sur son expérience à la Maison Blanche, où il a travaillé pendant 21 ans. «The White House Family Cookbook» contient plus de 250 recettes. Il a pris sa retraite en 1987 et est décédé en 2020 près de Washington dans l'Etat du Maryland. (ats)

L'ancien président américain avait organisé ce dîner pour son homologue égyptien Anouar el-Sadate et le Premier ministre israélien Menahem Begin après des négociations importantes ayant abouti à la signature du traité de paix israélo-égyptien. Le cuisinier suisse avait eu seulement une semaine pour tout planifier et cuisiner.

L'Uranais Henry Haller a, au cours de sa carrière, cuisiné pour cinq présidents américains, dont Jimmy Carter, arrivé au pouvoir en 1977. Originaire de Géorgie, l'ancien président aimait particulièrement les plats du Sud, à base de choux et de maïs. Il appréciait aussi la glace à la pêche et la plupart des fromages.

Quand une tranchée blindée séparait Suisse romande et alémanique

Lors de la Première Guerre mondiale, les fortifications de Morat doivent stopper une éventuelle avancée des forces françaises venues de l’Ouest. On réalise alors bunkers et tranchées dans le Seeland bernois ainsi que dans la région de Morat, où de nombreux ouvrages se trouvent directement sur la frontière linguistique.

L’abaissement du niveau des lacs à la suite de la première correction des eaux du Jura facilite le passage du Grand-Marais qui constituait auparavant un obstacle naturel en cas d’invasion. Depuis 1901, le chemin de fer relie Berne à Pontarlier via Neuchâtel et le Val-de-Travers. C’est la liaison la plus courte entre la France et la ville fédérale. La ligne Pontarlier-Berne fait partie intégrante de la deuxième transversale alpine depuis 1913, date de l’ouverture du tronçon Lötschberg-Simplon.