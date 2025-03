Le meilleur, c'est celui que l'on prépare soi-même. Image: montage watson

Coop, Migros, Lidl ou Globus? On sait où est le meilleur pesto



Si vous achetez régulièrement du pesto en grande surface, voici celui qui est le moins mal noté, selon une émission de consommateurs de la SRF.

Rien de plus facile que de préparer soi-même son pesto avec quelques ingrédients seulement. L'émission alémanique Kassensturz (l'équivalent de notre A bon entendeur) a récemment prouvé que le jeu en valait la chandelle. Elle a testé plusieurs pestos du commerce, et aucun ne s'en sort bien. Tant au niveau du goût que de la fraîcheur, impossible pour les variantes industrielles de rivaliser avec la sauce si aisément réalisable à la maison.

Comment s'est déroulé le test Le jury a dégusté onze pestos de basilic en pot à température ambiante.



Chaque produit a été préalablement versé dans des verres inodores.



Tous les pestos ont été servis en même temps, sans aucun ordre.

Après la dégustation, sept articles ont obtenu une appréciation «suffisante». Mais le jury les considère plutôt comme une solution de secours rapide. Ils ne constituent en rien une alternative au vrai pesto, ni gustativement ni qualitativement.

Le numéro 1 au test? Avec un 4,4 sur 6, sa qualité est jugée «suffisante» (réd. genügend).

Le deuxième du classement?

Toujours sur le podium?

Le Pesto alla Genovese de Volg et le Cucina Nobile Pesto alla Genovese d'Aldi décrochent la plus mauvaise note. Pour le jury, ces deux préparations sont trop liquides, huileuses, aqueuses et leur goût manque d'harmonie.

Finalement, si le Pesto alla Genovese de Barilla obtient un résultat insuffisant, c'est aussi parce que le jury le qualifie davantage comme un mélange d'herbes, tant il s'éloigne du goût d'un véritable pesto.

De son côté, le pesto le plus cher du test, celui de Globus, n'obtient qu'un timide 4,1.

Vous voulez faire du pesto? Pilez (ou hachez) du basilic, du parmesan et du pecorino (ou du parmesan pour les blasphémateurs), des pignons de pin, de l’ail et de l’huile d’olive. Un tour de poivre et c'est fait.

(Adaptation française: Valentine Zenker)