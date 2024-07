Voici où la Confédération compte enterrer ses déchets radioactifs

Les sites du Pied du Jura, Südranden et Wellenberg sont exclus du plan sectoriel des dépôts de déchets radioactifs par le Detec.

Aucun dépôt de déchets radioactifs ne sera possible sur les sites du Pied du Jura (SO/AG), des Südranden (ZH) et du Wellenberg (NW). Le Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Detec) les a supprimés du plan sectoriel dans lequel ils constituaient des options de réserve.

Seuls demeurent dans ce plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques profondes» après la 3e étape de recherche de sites les domaines d’implantation Jura-est (AG), Nord des Lägern (AG/ZH) et Zurich nord-est (TG/ZH). Les résultats confirment que les trois options de réserve, désormais abandonnées, présentent d’indéniables inconvénients par rapport à ceux qui demeureront dans le plan sectoriel, écrit le Detec dans un communiqué lundi.

Voici où la Confédération compte enterrer ses déchets radioactifs (image d'illustration). Image: Shutterstock

Renoncer aux sites de réserve permet aussi d’éviter d’éventuels conflits d’exploitation liés à un dépôt en couches géologiques profondes ainsi que les possibles limitations qui en auraient découlé pour les cantons et communes concernés, précise le Detec dans son communiqué. Cela indique aussi clairement qu’aucun autre dépôt en couches géologiques profondes ne sera planifié dans ces sites.

Tous les cantons d’implantation se sont prononcés en faveur de cette suppression. Le DETEC a modifié en ce sens le rapport sur les résultats de la 2e étape du plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques profondes» datant de fin 2018. (jah/ats)