Voici à quoi pourrait ressembler le retour du nucléaire en Suisse

Priska Wismer-Felder est convaincue que cela correspond également à l'opinion de la majorité du groupe. Et ce, bien que l'initiative nucléaire compte un conseiller aux Etats du Centre, Peter Hegglin, dans son comité d'initiative. Il y aura bientôt matière à débattre. A la fin du mois, le groupe parlementaire du centre se réunira pour une retraite de deux jours. «L'énergie nucléaire sera alors l'un des thèmes de discussion» , déclare Wismer-Felder.

«Cela équivaudrait, en fait, à une levée de l'interdiction des nouvelles constructions et contredirait ainsi la stratégie énergétique adoptée par le peuple»

En 2016, Greenpeace, l'ATE et la Fondation suisse de l'énergie ont lutté aux côtés des Verts pour leur initiative «Sortir du nucléaire». Aujourd'hui, elles se préparent avec le parti à une nouvelle votation populaire: «Nous voulons dans tous les cas être prêts pour un référendum» , dit Lisa Mazzone.

Au Conseil fédéral, une telle proposition avec deux représentants du PLR et de l'UDC a toutes les chances d'aboutir. Des membres du gouvernement national auraient déjà tendu l'oreille pour savoir quels partis pourraient donner leur accord à une telle idée.

Il y a eu assez de temps pour beaucoup de choses lors de la dernière séance, mais un sujet est resté à l'ordre du jour du Conseil fédéral avant les vacances d'été: le débat sur le nucléaire . Concrètement, il s'agit de l'initiative «Stop au black-out». Celle-ci, également appelée initiative nucléaire, exige au niveau constitutionnel que la Confédération garantisse à tout moment l'approvisionnement en électricité de la Suisse «dans le respect de l'environnement et du climat». Pour cela, «tous les modes de production d'électricité ménageant le climat» sont autorisés.

