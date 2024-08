«Assassin»: Cassis chahuté pendant un discours à Genève

Voici la ville suisse où les transports publics sont les plus rapides

Le conseiller fédéral n'a pas sourcillé et poursuivi son discours sans interruption, sous les huées et les slogans hostiles. Au terme de celui-ci, plusieurs militants se sont rapprochés, encore à bonne distance, provoquant un cordon policier pour les empêcher de progresser.

Qui se ressemble s'assemble? Pendant trois mois, watson s'est promené dans les rues de Lausanne et d'ailleurs pour repérer les couples ou les binômes d'amis qui affichent le même look. Immersion en images.

«Lorsque j’étais à la fac, j’ai acheté une paire de sweat-shirts à capuche pour couple avec ma copine de l’époque. On trouvait ça cool et mignon d’être ensemble en portant le même sweat». Par ce geste, un étudiant sud-coréen qui s'était confié au Figaro voulait prouver que lui et sa petite amie n'étaient pas «de pauvres âmes esseulées».