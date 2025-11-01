Des manifestants pro-palestiniens arrêtés à Sion

Un rassemblement pro-palestinien non autorisé a paralysé le quartier de la gare à Sion samedi. Encadrés par un important dispositif policier, plusieurs manifestants ont été arrêtés avant un retour au calme en fin d’après-midi.

Le quartier de la gare à Sion a été bloqué samedi en raison d'un rassemblement pro-palestinien non autorisé. Les manifestants, encadrés par une forte présence policière, refusaient de se disperser. Des arrestations ont eu lieu. La situation s'est normalisée vers 18h.

Au début du rassemblement à 14h sur le site de Cour de Gare, la police, munie d'un mégaphone, avait enjoint les manifestants à quitter les lieux, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Ceux-ci ont toutefois ignoré la demande des autorités.

Selon le collectif Valais Palestine, à l'origine de la manifestation, quelque 1000 personnes étaient présentes à 14h. Selon Keystone-ATS, ce chiffre était de 250 à 300. La police cantonale se refusait quant à elle à toute estimation en raison du caractère interdit de la manifestation.

Des altercations ont eu lieu

«On va rester là, à ne pas bouger, c'est la seule liberté qui nous reste» Gaël Ribordy du collectif Valais Palestine Keystone-ATS

Il a dénoncé une «dérive autoritaire massive» et un dispositif policier «démesuré». Il ajoute:

«La gare est encerclée, il y a des fourgons de police à toutes les ruelles. La manifestation n'a pas perturbé la vie de la ville, par contre le dispositif policier a bloqué la ville»

Plusieurs manifestants ont été arrêtés lors d’une manifestation à Sion. Keystone

Des altercations ont eu lieu vers 17h, a constaté le photographe, alors qu'il restait une petite centaine de manifestants. «La police est en train de nous matraquer. Ils ont tabassé deux personnes et arrêté deux personnes», avait alors déclaré Gaël Ribordy.

Un ultimatum a ensuite été fixé à 17h45 par la police. Les manifestants restants se sont alors progressivement dispersés. Vers 18h15, il n'en restait plus que quelques-uns, alors que les forces de police quittaient également les lieux, a constaté Keystone-ATS.

Une policière a été mordue

La police valaisanne a délivré huit interdictions de périmètres et renvois et procédé à quatre dénonciations pénales, indique-t-elle dans un communiqué samedi soir. «Au total, 34 personnes ont été contrôlées par les forces de l'ordre, qui ont saisi de nombreux objets dangereux tels que des chaînes, cagoules, gants renforcés, bâtons, masques à gaz, etc.», écrit la police.

Elle mentionne également une manifestante qui a, «notamment, mordu une policière». La dispersion des manifestants s'est faite dans le calme et sans usage de moyens de contrainte et aucun blessé ou dommage n'est à déplorer, précise encore la police.

Ils craignaient des débordements

Pour rappel, le Conseil municipal sédunois avait interdit en septembre la manifestation pour «des raisons de sécurité». Les organisateurs avaient alors déposé un recours auprès du Conseil d'Etat valaisan, lequel avait aussi interdit le rassemblement jeudi dernier.

Plusieurs rassemblements de soutien à la Palestine ont eu lieu en Valais ces derniers mois, tous sans débordement. Au niveau suisse, en revanche, plusieurs manifestations en faveur de la cause palestinienne ont engendré des violences et des affrontements avec la police ces dernières semaines, notamment à Berne, Lausanne et Genève.

Une manifestation rassemblant plusieurs centaines de personnes a également eu lieu à Zurich samedi. Autorisée, elle s'est déroulée dans le calme, a indiqué la police municipale à Keystone-ATS. (tib/ats)