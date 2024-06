Découvrez le TGV spécial aux couleurs suisses pour les JO

TGV Lyria, Swiss Olympic et Swiss Paralympic ont présenté un TGV spécialement conçu pour les JO et Paralympiques de Paris. Il a été inauguré à Lausanne par la médaillée d’argent olympique Timea Bacsinszky et l’athlète paralympique Celine van Till.

De manière durable, sûre, rapide et confortable. Tel est le crédo des délégations de Swiss Olympic et Swiss Paralympic au moment de se rendre aux JO et Paralympiques de Paris cet été. Les trois partenaires ont présenté mardi à Lausanne un train aux couleurs suisses, avec en doré la devise officielle de Swiss Olympic et Swiss Paralympic pour Paris 2024: «United4Excellence».

Les athlètes Timea Bacsinszky et Celine van Till, ainsi que Ralph Stoeckli, de Swiss Olympic, ont baptisé le train. Keystone

Timea Bacsinszky, médaillée d’argent en double en tennis aux JO 2016, et Celine van Till, qui devrait participer aux Paralympiques 2024 en cyclisme, ont baptisé le train olympique en présence des Chefs de Mission Ralph Stöckli (Swiss Olympic) et Peter Läuppi (Swiss Paralympic).

«Le voyage à Paris représentera un premier moment d'émotions pour notre délégation, nous ferons donc en sorte que les conditions soient les meilleures possibles pendant le voyage déjà, afin que nos athlètes puissent ensuite réaliser leurs rêves olympiques.» Ralph Stöckli

Les délégations de Swiss Olympic et de Swiss Paralympic se rendront en train aux Jeux Olympiques de Paris et aux Jeux Paralympiques. Keystone

Plus de 350 membres des délégations olympiques et paralympiques suisses se rendront cet été en TGV à Paris, pour une empreinte carbone minimale. (sda/ats)