Le suspect du meurtre d'une étudiante française interpellé à Genève

La Suisse a besoin de médecins et Berne propose une solution radicale

Le Parlement suisse ne veut plus limiter l'accès aux études de médecine via un numerus clausus. Il songe à une alternative, et ce, contre l'avis du Conseil fédéral.

Aujourd'hui, les personnes à la recherche d'un médecin de famille doivent attendre et souvent longtemps, selon leur lieu de résidence. De nombreux cabinets sont surchargés et n'acceptent pas de nouveaux patients et pour ne rien arranger, des milliers de médecins de famille sont sur le point de partir à la retraite et la relève formée dans le pays ne pourra pas combler ce manque à l'avenir. C'est pourquoi la Suisse recrute assidûment des spécialistes à l'étranger. L'année dernière, l'autorité fédérale compétente a reconnu 3364 diplômes de médecins étrangers, un chiffre en constante augmentation.