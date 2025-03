Regroupement familial pour les parents étrangers de Suisses refusé

Il a enquêté sur le scandale Ruag et raconte l'envers du décor

La gauche, le PVL et le PEV voulaient entrer en matière sur ce projet de loi issu d'une initiative parlementaire de l'ancien conseiller national Angelo Barrile (PS/ZH).

Pour la commission, Peter Schilliger (PLR/LU) a craint une augmentation massive sur le plan migratoire. Piero Marchesi (UDC/TI) a refusé un projet qui pourrait avoir des «conséquences indésirables» pour le pays. Et de rappeler l'adoption par le peuple en 2014 de l'initiative populaire contre l'immigration de masse.

Le projet vise à éliminer les discriminations subies par les Suisses par rapport aux citoyens européens pour l'admission des membres étrangers de leur famille en provenance d'Etat tiers dans le cadre du regroupement familial. La modification permettrait aux Suissesses et aux Suisses de faire venir leurs parents étrangers, à condition que leur entretien soit garanti, qu'ils disposent d'un logement et qu'ils s'intègrent en Suisse.

Plus de «Suisse»

Les Suisses ne seront pas mis sur un pied d'égalité avec les citoyens européens pour le regroupement familial. Le National a suivi lundi le Conseil des Etats et enterré un projet en ce sens, par 113 voix contre 71.

Il réclame un milliard à Berne pour sauver la Genève internationale

Le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève demande un geste fort à la Confédération pour aider la Genève internationale menacée par les coupes de Donald Trump. L'UDC est sceptique.

Vincent Subilia réclame un «plan Marshall pour sauver la Genève internationale». «Les mesures de coupes budgétaires décidées par les Etats-Unis vont faire des dégâts considérables», alerte le directeur général de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), député PLR au Grand Conseil genevois. Les réductions massives dans l'Usaid, l'Agence des États-Unis pour le développement international, touchent de plein fouet la quarantaine d’organisations internationales (OI) et les 759 organisations non gouvernementales (ONG) basées à Genève. Beaucoup ne s’en relèveront pas, craint-on.