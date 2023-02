Une élue oubliée dans le bâtiment: critiques après l'évacuation du Parlement

Les Services du Parlement alors s'étaient dits satisfaits sur Twitter: «Les députés et le personnel des Services du Parlement (environ 50 personnes) ont été évacués rapidement et en toute sécurité du bâtiment du Parlement.»

Si l'évacuation s'est terminée ainsi, ce n'est guère à cause des députés eux-mêmes. En effet, les conseillers aux États s'y étaient exercés il y a seulement deux ans, lors de la session d'automne 2021.

La décision d'évacuer a été prise après une analyse complète. Personne n'envoie les gens dehors «s'il y a un danger à l'extérieur». Néanmoins, les services du Parlement et Fedpol ont annoncé qu'ils apporteraient des améliorations si nécessaire. Et les services fédéraux ont indiqué que tout ce qui se passait à l'extérieur du bâtiment relevait de la police cantonale bernoise... Difficile de faire porter une responsabilité si les choses avaient mal tourné.

Car au moment des faits, Viola Amherd se trouvait dans l'aile Ouest. Elle a donc été évacuée par la Chancellerie fédérale , et selon elle, tout s'est déroulé comme prévu et rapidement. Le porte-parole du Conseil fédéral André Simonazzi n'a, quant à lui, pas laissé pas passer les critiques sur l'intervention:

Difficile de se dire qu'une évacuation peut être menée efficacement avec ce concept. De plus:

Une des explications pourrait être le nombre de services déployés lors d'une évacuation. Une brève recherche montre que le dispositif de sécurité du Palais fédéral est composé de diverses hiérarchies, ce qui rend difficile une action rapide et coordonnée en cas de crise. Ce patchwork se remarque notamment au niveau du concept d'évacuation lui-même, dont la responsabilité varie:

Une action rapide et coordonnée?

Le conseiller national PS bâlois Eric Nussbaumer s'est montré un peu plus détendu. Sur Twitter, il a remercié l'Office fédéral de la police (Fedpol) et la police cantonale bernoise pour leur intervention.

«Ça fait peur — je viens d'être évacué du Palais fédéral (au départ, on m'a oublié 😅)»

Tobias Vögeli, est un des coprésidents des Jeunes Vert'libéraux et était présent dans le bâtiment au moment des faits. Et il a également été oublié durant l'évacuation. Il twette:

Comme il l'a expliqué au Blick, le groupe s'est ensuite déplacé vers l'Hôtel Bellevue, présent non loin et bien connu des parlementaires. Si tout le monde est resté calme, explique Andrea Caroni, il est clair pour lui que la situation n'était pas clairement sécurisée. Selon lui:

Pour Andrea Caroni, il s'agit d'une «situation bizarre» et d'un «scénario idéal» si quelqu'un avait utilisé cette occasion pour s'en prendre aux parlementaires. Un scénario d'attentat crédible, au premier coup d'oeil.

«Les portes ne nous laissaient sortir qu'un à un, de manière très très lente, et quand tout le monde était dehors, on s'est réunis tous ensemble, sans aucune protection»

L'affaire n'est toutefois pas terminée. Car si le risque en tant que tel a rapidement été dissipé – l'homme souffre de problèmes psychiques et n'était pas une vraie menace – c'est précisément l'évacuation qui suscite aujourd'hui des doutes quant au bon fonctionnement du dispositif de sécurité fédéral, à Berne.

Plusieurs bâtiments ont dû être évacués, dont le Palais fédéral. Plusieurs séances de commissions du Conseil national et des États s'y tenaient à ce moment-là. La police a levé l'alerte dès qu'elle a pu attester que la voiture ne contenait pas d'explosifs.

Une intervention de grande envergure autour du Palais fédéral à Berne a suscité l'émoi ce mardi. En cause, un homme en tenue de combat tactique qui a tenté de pénétrer dans le bâtiment par l'entrée sud réservée aux visiteurs. La police cantonale bernoise a arrêté l'homme, qui portait aussi un gilet de protection et un holster de pistolet – vide – à la cuisse.

André Bissegger et Reto Wattenhofer / ch media

Mardi, le Palais fédéral a été évacué face à une menace potentielle. Les critiques fusent sur le dispositif de sécurité, compliqué, peu maîtrisé et mal coordonné. Une élue a été oubliée dans le bâtiment. Si un attentat avait eu lieu, les parlementaires auraient été en danger, estime un conseiller national.

