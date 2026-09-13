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Le PS veut une enquête sur l’achat des F-35

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Des avions de chasse F-35 norvégiens survolent Oslo en formation «Missing Man» après les funérailles du roi Harald V, le 9 septembre 2026.Keystone

Le PS veut une enquête sur l’achat des F-35

Le Parti socialiste entend faire examiner les conditions d’acquisition des avions de combat, notamment les coûts et le traitement des différents fournisseurs. Les chances de faire passer une commission d’enquête parlementaire restent toutefois faibles face à la majorité bourgeoise.
13.09.2026, 14:3913.09.2026, 14:39

Le PS a annoncé son intention de demander une commission d'enquête parlementaire (CEP) sur l'acquisition de l'avion de combat F-35. Une initiative parlementaire en ce sens devrait être déposée après délibération au sein du groupe parlementaire.

La CEP doit faire la lumière sur plusieurs points, a indiqué dimanche le PS à l'agence Keystone-ATS, revenant sur un article de la Sonntagszeitung. Elle doit notamment examiner s'il s'agit d'une défaillance sur le plan individuel ou de lacunes institutionnelles au sein du département compétent.

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En outre, la commission d'enquête parlementaire doit vérifier si les soumissionnaires ont été traités de façon différente et si les coûts d’acquisition et d’exploitation ont été délibérément faussés en faveur du F-35. Il s’agit également de déterminer si le département a fourni des informations erronées concernant la dépendance vis-à-vis du fournisseur.

La conseillère aux Etats Franziska Roth plaide pour une CEP. Elle souhaite instaurer clarté et transparence afin de rétablir la confiance. Interrogé sur le soutien des autres partis, le PS répond que quiconque souhaite rétablir la confiance doit veiller à ce qu'une «enquête sans failles» soit menée.

La CEP devrait bénéficier du soutien des Vert-e-s. Les chances de convaincre la majorité bourgeoise sont toutefois minces. (tib/ats)

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