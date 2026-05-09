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Lucerne: droite et gauche manifestent simultanément autour du lac

Droite et gauche manifestent simultanément à Lucerne

Une manifestation organisée par Mass-Voll pour protester contre l'accord institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne et une contre-manifestation des milieux de gauche se sont déroulées simultanément sans heurts à Lucerne.
09.05.2026, 17:4109.05.2026, 19:00
Demonstration von Mass-Voll gegen den EU-Vertrag, am Samstag, 9. Mai 2026, in Luzern. (KEYSTONE/Stringer)
Une manifestation organisée par l'organisation Mass-Voll a réuni plusieurs centaines de personnes à Lucerne.Keystone

Un millier de manifestants ont défilé samedi à Lucerne à l'appel de Mass-Voll pour s'opposer aux accords institutionnels avec l'UE, pendant qu'une contre-manifestation de la gauche a réuni environ 1500 personnes. Il n'y a pas eu d'incidents notables.

Le cortège des partisans de Mass-Voll, un mouvement qui s'était fait connaître par son opposition aux mesures anti-Covid, s'est formé sur la Kurplatz pour s'ébranler dans la Vieilleville, brandissant des drapeaux suisses et scandant quelques slogans anti-UE. Des membres d'un parti de la droite radicale bulgare y ont participé, ainsi que de l'organisation d'extrême-droite Junge Tat.

Les contre-manifestants, à l'appel d'une alliance de gauche, se sont réunis de l'autre côté du lac. Plusieurs centaines d'entre eux se sont ensuite extraits de la masse en dénonçant le «fascisme» d'en face.

La police a pu éviter que les deux groupes en arrivent à la confrontation. Malgré les craintes initiales des autorités locales Il n'y a pas eu d'affrontements et les deux manifestations se sont dispersées vers 17 heures. (btr/ats)

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