Bastian Baker apparaît dans un clip sans casque et plein de clichés



Mais, il est où ton casque, Bastian Baker😱?

Sur sa bécane, Bastian Baker fait la promo de la Suisse en chanson. Si les images sont belles, il a oublié un élément important: son casque.

Ray-Ban, cheveux au vent, session drague en décapotable. Le nouveau clip promotionnel de Suisse Tourisme incarné par Bastian Baker aligne non seulement les clichés, mais il met en scène une vilaine infraction à la loi: le plus américain des Romands ne porte pas de casque au guidon de sa belle moto en Lavaux. Quel exemple cela donne-t-il aux jeunes? Qu'en pense la police? Et les motards, ils disent quoi? On s'est posé un tas de questions.

Mais que fait la police?

En Suisse, le port du casque à moto est obligatoire pour des raisons de sécurité. Et, jusqu'à preuve de contraire, être une personnalité publique ne fait pas exception à la règle. Contactés, ni le le bureau de prévention des accidents (BPA), ni le Touring Club Suisse (TCS) n'ont souhaité commenter cette vidéo 🤐.

Du côté de la police vaudoise, qui dit effectuer un gros travail de prévention routière, on se garde aussi de prendre position.

Une question nous brûle quand même les lèvres: Bastian Baker, pris en flag' sans casque en plein tournage, aurait-il été pincé? Oui, répond la police. «Dans toutes les situations où on constate une infraction en flagrant délit, on délivre une amende». En l’occurrence, ça aurait été 60 francs pour la pomme de Bastian.

Le message de la police vaudoise aux motards «A moto, le plus grand danger, c’est de penser qu’il n’y en a pas!», rappelle la police cantonale vaudoise. La pratique de la moto doit se faire dans le respect des règles de circulation, avec un équipement personnel adapté et une moto en conformité. L'équipement doit comprendre un casque conforme, des gants, des habits et des bottes de protection. «La majeure partie des accidents graves en moto se déroulent par beau temps et hors agglomération», précise Olivia Cutruzzolà de la police cantonale vaudoise.

Et les clichés, on en parle?

Bon, maintenant qu'on a parlé sécurité, attaquons-nous aux clichés et autres scènes pas hyper réalistes. Petite sélection de nos moments préférés.

La coiffure qui reste intacte, même en bécane. Bastian Baker est probablement le seul type qui roule en moto, impeccablement coiffé, sans qu'un seul cheveux ne bouge. Un bel exploit! Et c'est Markus Lehner, un motard expérimenté et responsable communication de Moto Suisse, qui nous le confirme. «Ça n'arrive tout simplement jamais».

(parce que ça marche toujours). L'autostop qui se termine en session drague. Le chanteur accepte de faire monter dans sa décapotable une jeune fille blonde. Il avait même prévu le coup, puisqu'on le voit ensuite pique-niquer avec la demoiselle, devant un magnifique paysage, typiquement suisse. (Avec une pomme dans la main, parce qu'il faut rester healthy.)

Le chanteur accepte de faire monter dans sa décapotable une jeune fille blonde. Il avait même prévu le coup, puisqu'on le voit ensuite pique-niquer avec la demoiselle, devant un magnifique paysage, typiquement suisse. (Avec une pomme dans la main, parce qu'il faut rester healthy.) La guitare sèche devant le coucher de soleil.

L'entrée dans la décapo en sautant (parce qu'ouvrir la porte c'est nul).

(parce qu'ouvrir la porte c'est nul). La décapotable, tout court.

On est quand même un poil déçu. Bastian Baker ne porte pas de veste en cuir. Pire, il nous prive d'un clin d'œil forcément complice à la fin de la vidéo 😭. Bilan: entre Baker et Federer, notre choix est fait!

