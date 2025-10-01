Plus de 300 répliques ont été enregistrées aux Philippines. Keystone

Philippines: un violent séisme fait au moins 60 morts

Un tremblement de terre de magnitude 6,9 a frappé l'archipel mardi, faisant de nombreuses victimes. Plus de 300 répliques ont été enregistrées.

Le violent séisme de magnitude 6,9 qui a secoué l'archipel des Philippines mardi soir, a fait «jusqu'à 60 morts», ont annoncé les secours mercredi, alors que le pays se remet d'intempéries meurtrières ces derniers jours. Plus de 300 répliques ont été enregistrées.

«Nous recevons un nombre croissant de signalements de victimes», a déclaré Rafaelito Alejandro, responsable adjoint du bureau de la défense civile à Manille.

«Nous avons reçu des informations indiquant que jusqu'à 60 personnes ont péri dans ce tremblement de terre» Rafaelito Alejandro

L'épicentre de la secousse a été détecté en mer à proximité de l'île de Cebu, au centre de l'archipel, mardi à 21h59 (14h59 en Suisse), selon l'institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

Sacs mortuaires

Mercredi, dans la ville de Bogo, proche de l'épicentre, des enfants blessés pleurent et des adultes crient en recevant des soins sur des lits disposés sous des tentes bleues installées à l'entrée de l'hôpital provincial. Ils avaient été évacués du bâtiment par précaution face aux centaines de répliques qui ont secoué la région pendant la nuit.

Non loin de là, des employés de l'hôpital transportent des sacs mortuaires noirs sur des civières jusqu'à des vans, ont observé des journalistes de l'AFP. Le secouriste Teddy Fontillas, 56 ans, qui dit n'avoir pas fermé l'oeil de la nuit, explique que des patients doivent être transférés dans d'autres hôpitaux, celui de Bogo ayant dépassé ses capacités.



Des images filmées par des habitants et partagées sur les réseaux sociaux ont montré une église catholique ancienne sur l'île de Bantayan près de Cebu, ornée d'une guirlande d'ampoules osciller violemment avant que son clocher ne s'effondre.

«J'ai entendu un grand bruit venant de l'église, puis j'ai vu des pierres tomber de la structure. Heureusement, personne n'a été blessé», dit Martham Pacilan, un habitant de 25 ans de la station balnéaire de Bantayan, également proche de l'épicentre.

«J'étais à la fois sous le choc et paniqué, mais mon corps était paralysé. Je suis resté là à attendre que les secousses s'arrêtent» Martham Pacilan

Plus de 300 répliques ont ébranlé la région, selon l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie, ralentissant les efforts des sauveteurs. L'électricité a été rétablie peu après minuit à Cebu et dans quatre autres grandes îles centrales, a indiqué le gestionnaire d'électricité local.

Indonésie aussi secouée

«Nous avons ressenti la secousse ici, dans notre caserne, elle était très forte», a confié à l'AFP Joey Leeguid, pompier à San Fernando, à Cebu.

«J'avais l'impression que nous allions tous tomber. C'est la première fois que je vis cela», témoigne Agnes Merza, aide-soignante de 65 ans à Bantayan.

«Les voisins sont tous partis en courant. Mes deux assistants adolescents se sont cachés sous une table, car c'est ce qu'on leur avait appris chez les scouts» Agnes Merza

Les tremblements de terre sont quasi quotidiens aux Philippines, situées sur la ceinture de feu du Pacifique, un arc de forte activité sismique qui s'étend du Japon à l'Asie du Sud-Est et à travers le bassin pacifique. Un autre séisme, de magnitude 6, s'est produit mardi soir en Indonésie, avec un épicentre à environ 150 kilomètres à l'est de Surabaya, la deuxième ville du pays, à une profondeur de 13,9 kilomètres, selon l'USGS. Des dommages sur plusieurs maisons ont été signalés par l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Le passage de la récente tempête Bualoi et du typhon Ragasa avaient causé une quarantaine de morts ces derniers jours dans l'archipel philippin, où se produisent de nombreuses catastrophes naturelles. (jzs/ats/afp)