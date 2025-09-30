ciel couvert14°
Kanye West aurait été soigné à Genève

Kanye West, alias Ye, serait rendu dans un centre dentaire réputé de Genève, vendredi 26 septembre.
Le rappeur américain aurait été soigné dans une clinique de soins dentaires genevoise.getty/watson

Kanye West a retrouvé le sourire à Genève

Le rappeur aurait été soigné il y a quelques jours «dans un centre dentaire réputé à Genève», selon les informations du blogueur Aqababe.
30.09.2025, 12:0230.09.2025, 12:02

Décidément, les occasions de croiser Ye en Suisse se sont multipliées ces dernières semaines: après avoir été surpris en train de faire ses emplettes à la Coop de la Bahnofstrsse de Zurich, mi-septembre, aux côtés de sa compagne Bianca Censori, Kanye aurait été de passage par la Suisse romande vendredi dernier, pour subir des soins dans une prestigieuse clinique de la Cité de Calvin.

Kanye West fait ses courses à la Coop

C'est du moins ce qu'a affirmé le blogueur français Aqababe, ce lundi, sur son compte X.

Toujours selon Aqababe, le sulfureux rappeur de 48 ans aurait été traité après avoir souffert d'une infection dentaire. La faute à des bijoux mal posés par un dentiste aux Etats-Unis - contre lequel «Ye», de son petit nom, aurait par ailleurs décidé de porter plainte.

«Ce dentiste lui aurait aussi livré du gaz hilarant à domicile, le rendant dépendant»
Aqababe

Décidément, c'était pas de bol. D'où la décision de l'ex-mari de Kim Kardashian de poursuivre l'affaire en justice cette semaine.

Heureusement pour lui, Kanye a eu matière à retrouver le sourire: à Genève, il n'aurait payé que 100 000 dollars pour corriger et reposer son grillz (son accessoire dentaire), bien moins cher que son dentiste frauduleux, qui lui avait coûté près d'un million de dollars.

Un motif probablement suffisant pour que la Suisse continue de se trouver dans les bonnes grâces de l'artiste truculent au penchant assumé pour la polémique et le scandale. Tant qu'il ne se balade pas tout nu en gondole sur le Rhône...

Kanye et Bianca clôturent très mal leurs vacances en Italie

(mbr)

