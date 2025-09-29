La ligne du LEB est perturbée. Keystone

Les CFF annoncent des suppressions à Lausanne

La ligne du LEB est perturbée ce lundi matin. Plusieurs trains sont supprimés.

Plus de «Suisse»

Le service du LEB entre Lausanne-Flon et Echallens est «irrégulier» ce lundi matin, rapportent les CFF sur leur site internet. Pour des raisons techniques, plusieurs trains sont supprimés sur la ligne.

Selon l'ex-régie fédérale, une «perturbation d'exploitation» est à l'origine de la restriction. Celle-ci devrait durer jusqu'à 12h environ. (jzs)