Une
La ligne du LEB est perturbée.

Les CFF annoncent des suppressions à Lausanne

La ligne du LEB est perturbée ce lundi matin. Plusieurs trains sont supprimés.
29.09.2025, 08:49

Le service du LEB entre Lausanne-Flon et Echallens est «irrégulier» ce lundi matin, rapportent les CFF sur leur site internet. Pour des raisons techniques, plusieurs trains sont supprimés sur la ligne.

Selon l'ex-régie fédérale, une «perturbation d'exploitation» est à l'origine de la restriction. Celle-ci devrait durer jusqu'à 12h environ. (jzs)

