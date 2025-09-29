Aucune enquête pénale n’a été ouverte contre la femme qui a donné un chaton au serpent (image prétexte). Keystone

Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe

Aux Etats-Unis, une professeure d’une école secondaire du Texas a suscité une vive réaction: elle aurait donné un chaton vivant en pâture au serpent de sa classe.

Dans l’Etat du Texas, une enseignante a nourri un serpent détenu dans sa classe en lui donnant un chaton. L’incident s’est produit à l’Alvord High School, à environ une heure de Dallas. L’école a confirmé les faits en les qualifiant d’«événement unique, isolé». C’est ce qu’a rapporté la chaîne NBC5.

Cette professeure enseigne une matière liée aux sciences animales. Au début du mois de septembre, elle a raconté devant ses élèves qu’elle avait donné un chaton malade à manger au serpent de la classe — et cela avant le début des cours. Trois autres chatons ont été remis à un élève, avec l’autorisation de ses parents, pour qu’il les ramène chez lui.

De plus, elle aurait laissé entendre qu’elle possédait une autre chatte gestante, et qu’elle envisageait de nourrir le serpent avec ses chatons, selon le journal local Fort Worth Star-Telegram.

Le serpent pas nourri devant les élèves

Selon le rapport, l’adolescent a été profondément choqué par le récit de l’enseignante et par ses intentions. Pendant deux semaines, il a tenté de prendre soin des chatons — sans succès. Finalement, les trois animaux sont morts chez lui.

Un parent inquiet a finalement signalé l’affaire à l’administration scolaire, au service local de protection animale et à l’organisation PETA. Dans une déclaration, le directeur du district scolaire, Randy Brown, a précisé que le chaton n’avait pas été nourri devant toute la classe, comme on le pensait initialement. Il a souligné que la professeure était une enseignante expérimentée et amoureuse des animaux. Elle aurait présenté ses excuses aux élèves et retiré volontairement tous les serpents de la salle de classe.

Aucune enquête pénale n’a été ouverte contre la femme. Il n’est pas clair si le district scolaire prendra des mesures disciplinaires. On ignore d’où provenaient les animaux et pourquoi ils étaient malades. (t-online)