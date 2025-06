La «pleine lune des fraises» sera très belle

Les jours se rallongent et l'on passe de plus en plus de temps dehors. Sur son balcon, au bord du lac ou dans un parc, on aura vite une occasion de lever les yeux au ciel.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Quand aura lieu la pleine lune de juin?

La pleine lune se lèvera dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 juin 2025, et atteindra son apogée exacte à 09h43 (heure suisse) le 11 juin. En Suisse romande, elle sera surtout visible au coucher du soleil le 10 juin et au lever de lune le 11. Ce moment coïncide avec ce qu’on appelle traditionnellement la lune des fraises. Pas de fruits qui tombent du ciel, mais une belle histoire de saison.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 11 juin?

Cette pleine lune est l’une des plus basses de l’année dans le ciel et ça change tout. En étant plus proche de l’horizon, la lune nous apparaîtra plus grosse, un peu orangée, et surtout, plus spectaculaire. C’est un pur effet d’optique, mais il marche à tous les coups. Son surnom de Lune des fraises ne vient donc pas de sa couleur, mais d'une vieille tradition nord-amérindienne liée à la récolte des fraises en juin. Chez les Européens, on l’appelait aussi «lune rose» ou «lune du miel». En 2025, elle tombe juste avant le solstice d'été, ce qui en fait l’un des derniers grands rendez-vous lunaires du printemps.

Ajoutons encore, pour ceux que ça intéresse, que la pleine lune du 11 juin 2025 se place dans le signe du Sagittaire.

Comment observer la pleine lune du 11 juin 2025?

Trouvez un bon spot dégagé vers l’est ou l’ouest. Une colline, un bord de lac ou un toit-terrasse feront parfaitement l’affaire. Rassurez-vous, Météo Suisse prévoit un ciel très dégagé et des températures très agréables en soirée.

Sortez le 10 juin au soir: c’est à ce moment-là que la lune sera la plus poétique (ou photogénique.) Le lever de lune juste après le coucher du soleil, c’est du grand cinéma naturel. Le 11 au matin, si vous êtes du genre matinal, elle brillera encore bas dans le ciel, avec des teintes dorées ou cuivrées. (hun)