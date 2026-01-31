en partie ensoleillé
Le PLR présente ses propositions pour renforcer la sécurité en Suisse

Lors de son assemblée à Genève, le PLR a dévoilé ses douze revendications pour lutter contre la criminalité en Suisse, incluant la suppression du sursis pour les crimes violents et sexuels.
31.01.2026, 12:1931.01.2026, 12:19
La copresidence du PLR la conseillere nationale Susanne Vincenz-Stauffacher, s&#039;exprime, lors de l&#039;assemblee des delegues du Parti liberal-radical, PLR FDP Suisse, ce samedi 31 janvier 2026 a ...
La copresidence du PLR la conseillere nationale Susanne Vincenz-Stauffacher, s'exprime, lors de l'assemblee des delegues, ce samedi 31 janvier 2026.Keystone

Le PLR veut mieux lutter contre la criminalité en Suisse. Suppression du sursis pour les crimes violents et sexuels, hausse des effectifs de la police et de la justice ou encore détention provisoire prolongée à 48 heures figurent parmi ses douze revendications.

«La sécurité des citoyens doit redevenir une priorité»
Jacqueline de Quattro

A dit Jacqueline de Quattro devant les quelque 300 délégués du PLR réunis en assemblée samedi matin à Genève. «Les réseaux criminels internationaux sont bien là», a relevé la Vaudoise en préambule à la présentation du papier de position «Protégeons la population suisse!».

A ses côtés, le conseiller d'Etat bernois Philippe Müller a refusé que le droit d'asile soit dévoyé «pour couvrir des activités criminelles». Contrôles plus rapides aux frontières, maintien des accords de Schengen et de Dublin menacés par l'initiative de l'UDC

«Pas de Suisse à 10 millions!»

Et renforcement des accords de réadmission figurent parmi les revendications du PLR.

Face à un système judiciaire qui se concentre sur les droits des délinquants, le parti prône des peines de prison fermes, davantage de places de détention, l'introduction de la surveillance électronique dynamique pour les auteurs de certains crimes violents ainsi que la tolérance zéro pour le trafic de drogue. Le papier de position a été adopté à une très large majorité.

Gagner les élections

Sans vouloir plaire à tout le monde, le PLR se positionne comme une force politique pragmatique et réaliste, a défendu en ouverture de l'assemblée son coprésident, le conseiller aux Etats Benjamin Mühlemann, avant de critiquer une rhétorique de plus en plus tapageuse dans le monde politique. «Nous n'allons pas construire le pays à coup d'invectives, mais par le débat», a déclaré le Glaronais.

«Nous ne voulons pas de promesses populistes»
Susanne Vincenz-Stauffacher

Et de pointer du doigt la gauche et l'UDC, mais aussi le Centre, qui «se rallie de plus en plus au groupe des assistés» et vise «un second siège au Conseil fédéral». «Nous ne voulons pas d'un Conseil fédéral à majorité de gauche. Nous allons gagner les élections», a assuré la conseillère nationale st-galloise. (dal/ats)

