Flashé à 171 km/h sur une route limitée à 80 km/h à Gadmen

Un motard français de 35 ans a été contrôlé samedi à 171 km/h sur la route du Susten, à Gadmen (BE).

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Intercepté peu après, il devra répondre de délit de chauffard devant la justice. Keystone

Un motard de 35 ans a été flashé samedi après-midi à 171 km/h dans une zone limitée à 80 km/h à Gadmen (BE). La police a pu intercepter le ressortissant français peu de temps après.

Le motard circulait sur la route du Susten en direction de Gadmen lorsqu'il a été contrôlé, indique dimanche la police cantonale bernoise.

L'accusé devra répondre de délit de chauffard devant la justice. (dal/ats)