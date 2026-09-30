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Grisons: Une retraitée retrouvée morte aurait été assassinée

Selon la police cantonale des Grisons, un
Keystone

Grisons: Une retraitée retrouvée morte aurait été assassinée

La victime se trouvait dans une voiture abandonnée. Le suspect, un Allemand de 36 ans, a été arrêté.
30.09.2026, 12:0930.09.2026, 12:09

Une retraitée a été trouvée morte dimanche à Schmitten (GR) dans une voiture abandonnée dans un pré. Mardi soir, la police un Allemand de 36 ans, suspecté du meurtre de cette personne.

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Les policiers ont trouvé le corps sans vie de la victime dimanche à la mi-journée à la suite d'un avis de disparition. La victime se trouvait sur le siège du conducteur de l'auto, a indiqué la police grisonne mercredi. La victime est une senior domiciliée à Falera (GR). Les indices relevés sur les lieux laissent conclure à un homicide.

L'enquête a mené la police sur la piste d'un homme de nationalité allemande, domicilié à Valbella (GR). La police l'a arrêté chez lui mardi soir.

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La perquisition de domicile a permis d'y trouver des effets personnels de la victime. Le Ministère public grison a ouvert une enquête pénale contre le suspect pour meurtre. (ats)

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