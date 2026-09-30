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Grisons: Une retraitée retrouvée morte aurait été assassinée

La victime se trouvait dans une voiture abandonnée. Le suspect, un Allemand de 36 ans, a été arrêté.

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Une retraitée a été trouvée morte dimanche à Schmitten (GR) dans une voiture abandonnée dans un pré. Mardi soir, la police un Allemand de 36 ans, suspecté du meurtre de cette personne.

Les policiers ont trouvé le corps sans vie de la victime dimanche à la mi-journée à la suite d'un avis de disparition. La victime se trouvait sur le siège du conducteur de l'auto, a indiqué la police grisonne mercredi. La victime est une senior domiciliée à Falera (GR). Les indices relevés sur les lieux laissent conclure à un homicide.

L'enquête a mené la police sur la piste d'un homme de nationalité allemande, domicilié à Valbella (GR). La police l'a arrêté chez lui mardi soir.

La perquisition de domicile a permis d'y trouver des effets personnels de la victime. Le Ministère public grison a ouvert une enquête pénale contre le suspect pour meurtre. (ats)