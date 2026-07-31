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Un homme a été interpellé après avoir braqué une banque à Brienz

La police n&#039;a pu que constater le d
Keystone

Un homme a été interpellé après avoir braqué une banque à Brienz

Le suspect avait retenu des employés d'une banque dans le canton de Berne. Il a été interpelé sans qu'il n'y ait de blessé.
31.07.2026, 22:3331.07.2026, 22:33

Un homme armé a retenu des employés d'une banque de Brienz (BE) en otage vendredi après-midi et a proféré des menaces. Il s'est finalement rendu à la police. Personne n'a été blessé.

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Peu avant 14h55, la police cantonale bernoise a reçu un appel signalant qu'un homme armé venait de proférer des menaces dans une banque à Brienz et d'ordonner aux employés de fermer les portes, a indiqué cette dernière dans la soirée.

Dépêchées sur place, les forces de l'ordre ont encerclé la banque et bouclé un vaste périmètre. Au cours de l'intervention, un employé de banque a d'abord pu quitter les lieux, suivi peu après par un deuxième.

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Le braqueur présumé a ensuite déposé son arme sur le sol à l’intérieur de la banque avant d’en sortir, vraisemblablement dans l’intention de se rendre, selon le communiqué. Il a alors été interpellé et placé en garde à vue. Son arme a été saisie.

Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement et les circonstances des événements. (ats)

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