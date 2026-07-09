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Collision entre un tram et un car à Bâle: une ado blessée

Collision entre un tram et un car en Suisse: une ado blessée
L'accident est survenu vers 19h15 sur la Messeplatz, la place située au coeur du site de la Foire de Bâle.Image: Police de Bâle

Collision entre un tram et un car en Suisse: une ado blessée

Un accident est survenu mercredi soir dans le centre de Bâle. Une touriste britannique de 17 ans a été blessée.
09.07.2026, 09:5509.07.2026, 09:55

Un tram bâlois est entré en collision avec un car touristique mercredi soir dans la cité rhénane. Une touriste britannique de 17 ans a été légèrement blessée. Elle se trouvait dans le bus en voyage scolaire avec sa classe. L'impact a fait dérailler le tram.

L'accident est survenu vers 19h15 sur la Messeplatz, la place située au coeur du site de la Foire de Bâle. Au carrefour de la place, le car qui circulait en ligne droite a percuté le tram qui bifurquait en direction du centre-ville.

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Les deux chauffeurs impliqués se sont soumis à un alcotest qui s'est révélé négatif dans les deux cas, indique la police cantonale de Bâle-Ville.

Causes de l'accident à déterminer

L'adolescente anglaise blessée dans l'accident a été hospitalisée avec des blessures légères. Ses camarades et accompagnants ont été conduits à l'hôtel avec un bus de remplacement.

Une enquête a été ouverte pour établir les causes de la collision. (jzs/ats)

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