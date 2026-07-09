Le conseiller fédéral Martin Pfister, ici lors d'un match de la Coupe de Suisse à Berne, le 1er juin 2025. Image: Keystone

Ce détail a empêché un conseiller fédéral d'assister à Suisse-Colombie

Après le soutien du président de la Confédération, Guy Parmelin, en 16e de finale, la Nati pourra compter sur un autre membre du Conseil fédéral pour les quarts: Martin Pfister. Voici pourquoi il ne pouvait se rendre au 8e de finale contre la Colombie.

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Le succès de la Nati à la Coupe du monde a placé le gouvernement fédéral devant des défis logistiques. Au lendemain de la victoire en huitièmes de finale contre la Colombie, on ignorait encore si le ministre des Sports, Martin Pfister, pourrait se rendre aux Etats-Unis pour le quart de finale contre l'Argentine. Le Conseil fédéral ne s'attendait manifestement pas à un tel conte de fées footballistique.

Après ce huitième historique, le conseiller fédéral allait-il aussi louper le quart de finale? Le département de Martin Pfister a finalement communiqué ceci:

«Lors de ce quart de finale historique, le ministre des sports soutiendra l'équipe sur place à Kansas City et vibrera, comme toute la Suisse, avec la Nati.»

Martin Pfister s'est dit très heureux des succès de la sélection suisse lors du Mondial 2026. Sa qualification historique pour les quarts de finale est «incroyable». Le conseiller fédéral ajoute même:

«L'équipe enthousiasme tout le pays et constitue un modèle pour la prochaine génération sportive»

Une question d'avion

Après que le président de la Confédération, Guy Parmelin, s'était rendu à Vancouver pour les seizièmes de finale (où sa casquette avait fait sensation), la Nati avait dû se passer, pour les huitièmes de finale contre la Colombie, d'un soutien similaire. En effet, ni Guy Parmelin ni Martin Pfister n'avaient eu le temps de se rendre au Canada, en raison de visites d'Etat planifiées de longue date.

L'une des raisons tenait aussi au fait qu'un seul jet de la flotte du Conseil fédéral est capable de traverser l'Atlantique sans escale. Guy Parmelin l'utilisait alors pour sa tournée nord-américaine, tandis qu'aucun vol de ligne ne permettait à Martin Pfister de faire le déplacement. Ce week-end, le président de la Confédération Parmelin sera de retour en Suisse, et le jet du Conseil fédéral pourra à nouveau mettre le cap sur les Etats-Unis, cette fois avec Martin Pfister à bord.

Mis à part le long voyage, un tel match de Coupe du monde constitue un rendez-vous bienvenu dans l'agenda du Conseil fédéral. Il n'y a rien à perdre. Tout le contraire de l'équipe sur le terrain. (trad. ysc)