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Important incendie dans une entreprise à Studen, bâtiment inutilisable

Important incendie dans une entreprise à Studen, bâtiment inutilisable

Un violent incendie s'est déclaré samedi soir dans une entreprise de Studen (BE), près de Bienne.
31.05.2026, 14:3831.05.2026, 14:39
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Samedi soir, un incendie s'est déclaré dans une entreprise à Studen.Image: Poca Berne

Un incendie a causé samedi soir d'importants dégâts matériels dans une entreprise à Studen (BE), près de Bienne. Personne n'a été blessé, a communiqué dimanche la police cantonale bernoise.

L'alerte a été donnée samedi à 22h20. A l'arrivée des pompiers, le bâtiment était déjà entièrement en flammes, mais le feu a pu être maîtrisé puis éteint. Personne ne se trouvait à l'intérieur au moment des faits.

La police a qualifié les dégâts matériels d'«élevés». Le bâtiment est pour l'heure inutilisable. La cause d l'incendie n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte. La sortie d'autoroute A6 à Studen a été fermée pendant les opérations d'extinction. (dal/ats)

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