Important incendie dans une entreprise à Studen, bâtiment inutilisable
Un violent incendie s'est déclaré samedi soir dans une entreprise de Studen (BE), près de Bienne.
Un incendie a causé samedi soir d'importants dégâts matériels dans une entreprise à Studen (BE), près de Bienne. Personne n'a été blessé, a communiqué dimanche la police cantonale bernoise.
L'alerte a été donnée samedi à 22h20. A l'arrivée des pompiers, le bâtiment était déjà entièrement en flammes, mais le feu a pu être maîtrisé puis éteint. Personne ne se trouvait à l'intérieur au moment des faits.
La police a qualifié les dégâts matériels d'«élevés». Le bâtiment est pour l'heure inutilisable. La cause d l'incendie n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte. La sortie d'autoroute A6 à Studen a été fermée pendant les opérations d'extinction. (dal/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
de Sven Papaux
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
de Alexandre Cudré
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
de Antoine Menusier
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex