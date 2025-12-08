Philippe Allain reprendra dès juillet le poste de directeur de l'Institut suisse de police. Image: KEYSTONE

Le commandant de la police fribourgeoise démissionne

Promu commandant de la police cantonale fribourgeoise en 2018, Philippe Allain a présenté sa démission.

Le commandant de la police cantonale fribourgeoise, Philippe Allain, a présenté sa démission pour le 30 juin prochain. Il reprendra dès juillet le poste de directeur de l'Institut suisse de police, à Neuchâtel.

Engagé depuis 2011 dans la police cantonale, Philippe Allain, 49 ans, avait été promu commandant en 2018. Le Conseil d'Etat fribourgeois salue lundi dans un communiqué son «engagement remarquable, exemplaire et inspirant» pour l'ensemble du personnel de la police fribourgeoise.

Philippe Allain a notamment contribué à adapter la police à l'évolution de la criminalité ainsi qu'aux nouveaux défis en termes de sécurité publique et de prévention, à la mise en oeuvre d'un concept de gestion des menaces ou encore à la création d'un commissariat spécialisé dans la cybercriminalité. (ats)