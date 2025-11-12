assez ensoleillé
Gros changement dans le look des policiers romands

Les policiers romands et tessinois porteront dès 2026 le même uniforme. Découvrez les différentes déclinaisons.
12.11.2025, 11:2112.11.2025, 11:29

Les policiers romands et tessinois porteront à l'avenir le nouvel uniforme KEP, déjà adopté par la majorité des autres polices du pays. Le renouvellement des uniformes se fera par étapes entre 2026 et 2028.

Les différentes versions 👇

1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
«Les polices latines rejoignent ainsi les autres corps de police suisses qui ont également adopté l'uniforme commun depuis 2015 pour les premiers», relève mercredi la Conférence latine des commandantes et commandants de police (CLCPC).

Pour réduire les coûts

L'objectif de KEP est de garantir «une présentation uniforme des policières et policiers en Suisse, de réduire les coûts d'acquisition et d'optimiser la gestion logistique», poursuit le communiqué. Cette logistique est assurée par un comité de gestion, avec à sa tête les polices cantonales de Berne et Zurich.

A l'avenir, les différents corps de police pourront continuer à être différenciés, par exemple avec badges ou patelettes. Une version en gris sera maintenue pour les agents et assistants de sécurité publique, alors que les uniformes des policiers sont en bleu.

La Garde suisse a un nouvel uniforme, mais il y a une subtilité

Dans un souci de durabilité, l'uniforme des polices latines ne sera pas remplacé en une fois. Les pièces d'uniforme usées seront remplacées progressivement, en trois étapes entre 2026 et 2028. (jzs/ats)

